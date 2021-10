La cara y la cruz

Era el segundo partido de titular para Antonio Sánchez en Primera y ya ha marcado gol. Otro mallorquín que se suma a la lista de goleadores locales en la máxima categoría del fútbol español. Fue un tanto de oportunista, de saber estar en el sitio y momento oportuno, llegando al segundo palo para rematar a puerta tras una jugada maravillosa fabricada por Maffeo, ideada por Ángel y continuada por Amath. Más allá del gol, Antonio está aprovechando la oportunidad que le dan las bajas por sanción. Derrocha esfuerzo físico, su ayuda a Oliván es impagable y además, también marca. El canterano bermellón quiere dejar huella en Primera.

La cruz: Jaume Costa

Sorprende que un jugador de la experiencia de Jaume Costa cometa este tipo de imprudencias. El lateral valenciano, que entró en el terreno de juego sustituyendo a Amath en el 78, se colocó como extremo, ofreciendo ayuda a un Oliván que daba muestras de cansancio. En el minuto 92, tras perder un balón Dani Rodríguez en banda, el lateral quiso cortar la jugada, pero no midió bien e impactó en la rodilla del contrario. Jaime Latre no lo dudó y le sacó la tarjeta roja directa –habrá que ver si le cae más de un partido, aunque no parece que vaya a ser así–. El VAR no puso pegas y el Mallorca tuvo que defenderse en el descuento con uno menos.