El VAR evita otra tragedia del Mallorca en el descuento (1-1)

La ovación que se ha llevado el equipo cuando ha finalizado la primera parte lo ha dicho todo. La afición ha querido agradecer la intensidad y buen juego de los suyos, que se han ido 1-0 en el electrónico aunque, visto lo visto, la ventaja podría haber sido mayor. El Mallorca ha vuelto a demostrar, otra vez ante un clubes que está varios escalones por encima, que sabe hacer las cosas bien. Ha defendido bien, ordenado y mostrándose seguro. Y lo bueno es que en ataque ha sabido generar peligro.

A los cuarenta segundos Amath ya ha avisado con una excelente llegada que no ha encontrado rematador. Ha sido toda una declaración de intenciones. El Sevilla, puro talento en todas sus líneas, ha dejado claro con alguna llegada, como un tiro de Navas, que sabe hacer daño, pero la realidad es que los bermellones han sido superiores. Dani Rodríguez ha probado fortuna sin suerte, pero después ha llegado el premio. Justo en el minuto 21, en el que el entregado público homenajeaba al lesionado Raíllo, el Mallorca se ha sacado de la chistera una fabulosa acción que ha terminado en gol. Antonio Sánchez se ha estrenado en Primera División al recoger el balón suelto que había quedado tras una combinación entre Dani, Ángel y Amath, que había metido la pelota en el área y la zaga no ha podido despejar. Un gol que ha llevado la euforia a Son Moix y que también es un premio para el futbolista formado en Son Bibiloni. El 1-0 era justo, pero eso no significa que los hispalenses, muy incómodos, se vinieran abajo. Una mala salida de Reina estuvo a punto de costarle caro, pero la vaselina de Rafa Mir se ha ido desviada. Y Diego Carlos, con un cabezazo potentísimo, ha enmudecido al estadio, pero el balón se ha ido fuera por poco. Era todo un aviso de que nadie se podía relajar. Un tiro de Amath y otro de falta de Oliván han dejado claro que el Mallorca quería otro tanto. Y en la reanudación ha seguido con el pie apretado en el acelerador.

Otra gran acción entre el propio Oliván y Antonio Sánchez ha culminado con el remate con la punta de la bota de Ángel, que ha provocado la parada de Bono. Y el delantero canario, que se está ganando ser el titular en este equipo, ha estrellado el balón al palo en una jugada en la que ha vuelto a demostrar su olfato. El canario no se lo podía creer. Y poco después lo ha vuelto a intentar, pero su disparo se ha encontrado a Bono, otra vez. Lopetegui ha movido el árbol y el panorama ha cambiado sustancialmente. La entrada de Lamela, Delaney y Augustinsson le ha dado otro aire al encuentro y el Mallorca ha reculado. Eso se ha traducido en un remate al palo de Rafa Mir tras adelantarse a Oliván y después en un remate de Ocampos que ha atrapado Reina a tiempo. El susto todavía estaba en el cuerpo de los rojillos, que sabían que ante un adversario de tanta calidad siempre estaban expuestos a una genialidad. Y justo es lo que hizo Lamela, que se sacó un latigazo desde fuera del área que dejó congelado a Reina. Y lo peor es que quedaban diecisiete minutos por delante. García Plaza, que antes del tato había dado entrada a Sedlar, introdujo a Jaume Costa, Fer Niño y Salva Sevilla. Había que hacer algo. El dilema era si firmaba el empate o buscaba el segundo, con el riesgo que eso suponía ante un Sevilla feroz. Y más con los últimos acontecimientos. El duelo se ha tensionado, pero eso también ha supuesto que apenas hubiera juego.

El colegiado Jaime Latre ha expulsado a un miembro del cuerpo técnico de los andaluces y le ha mostrado amarilla a Lopetegui por protestar. Y en el descuento, Jaume Costa ha visto la roja directa por una patada a destiempo a Lamela que se podría haber evitado. Lo que nadie esperaba, y no es porque no haya precedentes, es que en el minuto 94:42 el Sevilla marcara a través de Ocampos. Nadie se lo podía creer. Otra vez en el último suspiro. Como ante el Valencia y la Real Sociedad en las dos anteriores jornadas. Otra puñalada en el corazón. Pero el colegiado, después de unos minutos interminables, a instancias del VAR, lo anuló al considerar que Fernando se había ayudado con el brazo antes de centrar para que anotara el argentino. El 1-1 se mantenía en el marcador y Son Moix respiró aliviado. Sabía que se había salvado de un mazazo de dimensiones desconocidas. Visto lo visto, este punto sabe a gloria.