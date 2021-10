Opinió | Les ingenuïtats passen factura

El Mallorca ha tornat de València amb una altra cara de frustració. Com ja va passar a Sant Sebastià, l’equip de Luis García Plaza ha perdut els punts en el temps de descompte. Aquesta vegada, a Mestalla ha sumat un punt, després que n’hagi tingut pràcticament tres a la butxaca i jugant en inferioritat numèrica per l’expulsió del millor jugador de la primera part, Kang-in-Lee. Si hem d’assenyalar l’exvalencianista, no podem oblidar altres jugadors, com Fer Niño o Lago Junior. Sobretot el davanter andalús, que no s’ha sabut controlar quan el marcador encara era favorable. Si altres vegades hem criticat algunes badades, avui diem que la defensa del Mallorca ha estat gairebé perfecta, però no els davanters. Quan eren més necessaris per returar una mica el ritme del joc i, fins i tot, per intentar arribar al zero a tres, no han estat gens encertats. La ingenuïtat d’algun jugador ha costat l’empat. Sí, avui podem dir que el Mallorca ha perdut clarament dos punts, i ha estat més perquè ha fet concessions, que han acabat en errades ofensives greus, que no per mèrits dels locals. El València ha fet el que li tocava: penjar pilotes a l’àrea de Reina per veure si qualcuna entrava. I normalment aquests partits solen acabar d’aquesta manera. Resultat injust? No, perquè els gols han estat legals. Immerescut? Possiblement, sí. El Mallorca també hi ha posat de la seva part: primer, amb l’expulsió del coreà -i no és la primera vegada- i, segon, per la falta de personalitat i veterania a l’hora de gestionar els contraatacs que ha tingut l’equip. El Mallorca no tindrà més remei que aprendre d’aquestes errades i dels tres punts que ha deixat perdre els dos darrers partits. Ara haurà de reaccionar i aixecar-se ben aviat. El campionat no s’atura, el partit següent ja és aquí i tampoc no serà gens fàcil. Dimecres aterra a Palma un equip de Champions: el Sevilla.