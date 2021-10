Debate en la portería del Mallorca: «Reina da muchos puntos»

Reina o Greif. Esta es la gran pregunta que se formula el aficionado del Mallorca. Quién debe ser el dueño de la portería. El gol encajado por el malagueño en Anoeta el pasado sábado ha vuelto a encender el debate en la portería rojilla. Varios exguardametas consultados por este periódico participan del mismo, coinciden en que hay que normalizar los cambios en la portería; en que Greif tarde o temprano jugará porque se ha pagado un traspaso y, sobre todo, en que Reina se ha ganado con creces todo lo que tiene en sus cinco años en el club.

«A Reina se le ha podido criticar de manera injusta», opina Miquel Àngel Moyà, exguardameta del Mallorca, Valencia, Getafe y Real Sociedad, y ahora comentarista en Movistar. «Cada temporada en el Mallorca ha sumado más puntos de los que ha podido perder». El de Binissalem apuesta por dar naturalidad a los cambios de porteros: «Cuando jugó Greif ante Osasuna no me sorprendió. Se ha pagado un traspaso por él y no me extraña que cuando tengas la mínima opción se le dé la oportunidad. Me pasó lo mismo en la Real con Remiro. Empecé yo y en jornadas intersemanales jugó él. Es un cambio generacional. Somos mercancía y cuando más viejos, más mercancía somos», apunta. Respecto al gol encajado en Anoeta, Moyà exculpa a Reina. «El balón rebota en el defensa. Pudo hacer algo más, pero no tiene la culpa. Si pones a Greif en Valencia parece que señalas a Reina. Si fuera entrenador, haría el cambio cuando las cosas fueran bien».

El también exguardameta del Mallorca, Miki Garro, preparador de porteros en la selección española sub 17 y sub 18, destaca la «ascendencia» de Reina en el vestuario, pero recuerda que «la apuesta del club por Greif es la que es. Si se gasta dos millones la apuesta está clara. Si no se hubiera lesionado en pretemporada creo que hubiese empezado él». Garro, que entrenó tres años en China con Luis García, afirma que no le «parecería mal» que juegue «uno u otro, dependiendo del rival. De todas formas, decida lo que decida, habrá gente que le guste uno y al que le guste otro. Pero esto es fúbol profesional», concluye.

Pablo Roca, preparador de porteros en el Playas de Calvià y Penya Arrabal, considera a Reina «un buen portero», «pero hay que dar una oportunidad a Greif. Necesita continuidad y ver qué nivel tiene en tres o cuatro partidos para ver su potencial». De Reina destaca, «aparte de lo que para, su experiencia, lo que transmite durante los partidos, siempre tiene a la defensa en tensión», señala.

Rodrigo Escudero, que entrena con el equipo femenino del Atlético Baleares, cree que Reina «se ha ganado los galones que tiene. Ha dado muchos puntos al equipo. No sé si Greif merece jugar, pero Reina lo está haciendo muy bien, y en el gol en Anoeta no tiene culpa porque al tocar el balón en Russo le cambia la orientación», apunta.

Sergio Sanz, guardameta y ahora delantero en el Santa Catalina, se muestra rotundo al respecto: «No conozco a Greif, pero Reina no me gusta. Era un buen portero en Segunda B, menos bueno en Segunda y es el más flojo de Primera».