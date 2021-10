Reina, en el ojo del huracán (otra vez)

«No he visto la jugada del gol, ha sido muy rápida. Ha sido una acción individual. El tiro toca en Russo, lía a Manolo… Ha sido una acción dura, pero no merecíamos perder», reconoció Luis García al término del partido, sin intención de abrir debate sobre quién debe ocupar la meta mallorquinista en el próximo encuentro frente al Valencia.

Pero lo cierto es que el técnico madrileño tiene muy en cuenta los errores de sus porteros. O al menos así los tuvo durante las tres temporadas que dirigió al Levante entre Segunda y Primera División. Por aquel entonces no tuvo ningún problema en intercalar a sus cancerberos, entre los que también se encontraba Reina, después de actuaciones erráticas de los mismos.

Luis García fue quien puso a Reina en el ojo del huracán durante el presente curso. El preparador mallorquinista decidió apostar por Dominik Greif en la portería en el encuentro frente a Osasuna, después del varapalo recibido por el Real Mallorca en el Bernabéu.

El meta eslovaco, a quien se le notó muy nervioso y algo impreciso en dicho partido, dejó perder la oportunidad que le brindó su entrenador y unas supuestas ‘molestias’ sumadas a su mala actuación frente al conjunto navarro propiciaron que Reina regresara a la portería ante al Levante.

Frente a los valencianos, el de Villanueva del Trabuco se erigió en héroe del partido al parar una pena máxima a pocos minutos del final del encuentro y dar la victoria al conjunto bermellón. El debate parecía zanjado, pero este sábado, tras la derrota en el Reale Arena, Reina ha vuelto a acaparar todas las críticas.

«Si os fijáis en mi trayectoria, cuando he contado en la plantilla con dos buenos porteros, no he tenido ningún problema en intercalarlos a lo largo de la temporada», reconoció Luis García en su momento al ser cuestionado sobre el debate surgido en la portería.

Tras el error del andaluz en Anoeta, cabe la posibilidad de que el preparador rojillo vuelva a dar la oportunidad a Dominik Greif, quien espera como agua de mayo poder demostrar que todo lo bueno que se dice de él está fundado en acciones. Reina se ha vuelto a poner en el ojo del huracán y es consciente de que tarde o temprano, el meta eslovaco volverá a tener la suya.