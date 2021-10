Luis García no puso ninguna excusa al salir a la moderna sala de prensa del Reale Arena. Con gesto cariacontecido, el técnico del Mallorca reconoció estar fastidiado por un partido que se le escapó al Mallorca en el minuto noventa cuando jugaba con un futbolista más. «Creo que el empate era justo. Con once no han creado nada, con diez tampoco. En la primera parte hemos estado bien, no les hemos dejado jugar, aunque nos ha faltado hacerles más daño en la primera mitad. En la segunda hemos llegado muy bien hasta tres cuartos y ahí hemos estado muy romos. Los centros han sido muy malos, no hemos encontrado ningún pase interior, nadie se ha atrevido a tirar desde fuera del área... Tampoco pensábamos en perder porque ellos no llegaban. Nos vamos para casa con cara de tontos», lamentó.

«Es una pena. Hemos tenido tres ocasiones. Muchos centros, algunos córners, pero no hemos hecho daño. Es un equipo que defiende bien, pero tampoco te hacían nada en ataque. Venir aquí y que no te hagan ocasiones es un mérito, pero tienes que sumar. Es una situación jodida, hay que tener más maldad en ataque», reflexionó sobre la falta de mordiente.

El preparador madrileño no entró a valorar un posible error de Reina en el gol de Lobete que certificó la derrota. «No he visto la jugada del gol, ha sido muy rápida. Habíamos hablado de que si entrábamos en los últimos minutos y no íbamos ganando había que sumar. Ha sido una acción individual. El tiro toca en Russo, lía a Manolo… Ha sido una acción dura, pero no merecíamos perder», apuntó.

El madrileño también reconoció que, a pesar de que los cambios se hicieron con vocación ofensiva, no aportaron mucho en el campo. «A veces los jugadores que entran no les sale bien. El partido era diferente y hemos intentado ir a por él. El fútbol es inexplicable. La gente que ha entrado no ha estado bien, como otros que han jugado. Hemos tenido paciencia para moverla, pero ahí es cuando se le tiene que encender la bombilla a alguno y no ha pasado», concluyó.