La cara y la cruz

Galarreta disputó ayer su mejor partido esta temporada con el Mallorca. El mediocentro vasco, al que se esperaba todavía que aterrizara en Primera, supo leer a la perfección lo que demandaba el equipo durante los minutos que estuvo en el campo. A pesar de que ofensivamente, al igual que el resto del equipo, no fue profundo, en defensa ayudó a los laterales y no se guardó ningún esfuerzo. Fruto de su voluntad de ser importante, se adelantó a Aihen en una acción al filo del descanso, provocando la segunda tarjeta para el lateral izquierdo y dejando a la Real con uno menos. Tras su sustitución, el equipo perdió personalidad.

Y la cruz... Manolo Reina

Vale que tenía jugadores delante. Y es cierto que Russo roza ligeramente el balón. Pero Manolo Reina no puede dejar que ese disparo de Lobete, centrado, acabe dentro de la portería. Su caída a cámara lenta tras el disparo, viendo cómo entraba dentro de la portería con expresión de decepción, era el reflejo de todo el equipo. No tuvo excesivo trabajo el de Villanueva del Trabuco. Un tiro forzado de Merino le exigió en un córner, pero en la segunda parte no tuvo que intervenir. Y en el momento en que le tocó ser el salvador del equipo, puso la mano blanda y el disparo de Lobete entró llorando dentro de la portería. Y Greif esperando.