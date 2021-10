El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, no concedió gran importancia al liderato en solitario que logró su equipo con la victoria ante el Mallorca, destacó que lo importante son «los 20 puntos» y recordó que «esto no ha hecho más que empezar». «Hay que darle mucho mérito a lograr tantos puntos, 6 porterías a cero... muchas cosas importantes pero esto no ha hecho más que empezar y hay que darle continuidad todavía», declaró tras el partido Alguacil, que puso el acento en el mérito de haberlo conseguido «con tantas bajas».

Alguacil, en su resumen del encuentro, reconoció que «a veces tendremos más acierto y generaremos menos, pero han pasado muchos equipos y entrenadores, siempre hemos encontrado la vía para poder competir y a veces con menos brillo eres capaz de ganar».

Felicitó al goleador Julen Lobete, jugador del filial de Segunda, y subrayó que el joven delantero «cada vez que aparece tiene una ocasión de gol, algo muy importante para un punta, incordia mucho, tiene la portería entre ceja y ceja y está en el primer equipo por méritos propios».

Valoró además el triunfo por la gran oposición que ejerció el Mallorca, también cuando no se había producido la expulsión de Aihen Muñoz, y volvió a destacar que su rival «es un buen equipo, sabe jugar con y sin balón pero con un jugador menos decidí algo que igual no repetiría, salió bien y ganamos». Sonrió cuando se le recordó la celebración de la Copa tras el partido, un acto que compensa para el técnico realista «la pena de no poder celebrarla en su día. Siempre sentimos su apoyo», concluyó.