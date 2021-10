El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, destacó la personalidad del Mallorca, rival de esta noche en Reale Arena: «Es un equipo muy valiente. Está consiguiendo tener continuidad y será un partido difícil. Cuenta con jugadores muy buenos». El preparador no perdió el tiempo en lamentar la ausencia por lesión de Mikel Oyarzabal, ya que, pese a que se trata de un futbolista «especial», ha subrayado que en su plantilla «hay muchos jugadores especiales». La Real Sociedad puede terminar esta jornada como el líder en solitario de LaLiga, algo que no supone presión para su entrenador, que señaló que la única tensión que soportará su equipo es por «jugar en casa ante nuestra afición». «La presión es la que tenemos siempre en todos los partidos en San Sebastián, jugar ante nuestra afición defendiendo el escudo de la Real, no por la posibilidad de poder conseguir el liderato», declaró. Imanol se felicitó por la recuperación de David Silva, el cual no está para disputar los 90 minutos pero sí para apoyar al equipo porque, recordó, «es un jugador que marca diferencias como lo hace Mikel Oyarzabal».