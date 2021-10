El Mallorca lleva dos meses sin Raíllo

El deltoideo de su tobillo izquierdo dijo basta tras el encuentro ante el conjunto verdiblanco, aunque su calvario particular arrancó en el encuentro de pretemporada disputado ante el Stade Brest. Cuando apenas se habían jugado algunos minutos, en una desafortunada acción con un delantero del conjunto francés dentro del área, Raíllo acabó en el suelo con evidentes gestos de dolor. Intentó continuar, pero poco después tuvo que ser sustituido. Pese a ello, tras descansar en el Ciutat de Palma ante el Cagliari, fue titular y rindió a buen nivel frente a los de Manuel Pellegrini. Tras ese encuentro no se le ha vuelto a ver entrenando junto al grupo.

«No os puedo decir todavía. Estoy como vosotros, esperando a que me digan cosas. Va mucho lento de lo que pensábamos y tenemos que esperar», lamentó ayer Luis García al ser cuestionado sobre el estado físico del defensa andaluz. Y es que, a pesar de que en un primer momento creyeron que se trataba de un simple esguince, el jugador apenas pueda correr sin sentir un gran dolor y la recuperación «va para largo».

Son ya siete las jornadas que se ha perdido el central titular del Mallorca. Una ausencia que, unidas a las de Russo, ya recuperado, o Sedlar, que podría volver en dos semanas, dejó un boquete enorme en el centro de la retaguardia bermellona, teniendo que emplear a Oliván como sustituto en varios partidos. Pese a todo, el buen desempeño del central argentino cuando ha podido jugar – tres encuentros– ha minimizado el impacto de la ausencia de Raíllo, un líder para sus compañeros tanto dentro como fuera del campo, así como para Luis García Plaza y su cuerpo técnico.

Raíllo trabaja a destajo en el gimnasio para recuperarse, aunque sigue sin poder correr en Son Bibiloni

En el club bermellón no se pone una fecha de regreso para el jugador en la dinámica de trabajo del grupo. No decidieron pasar por quirófano y sí seguir una recuperación más conservadora, al igual que con Take Kubo, el otro lesionado de larga duración en el Mallorca y al que no se espera hasta dentro de tres semanas como mínimo, siempre que la recuperación siga por buen camino. Cabe recordar que ante el Levante el futbolista nipón apareció en Son Moix para apoyar al equipo ayudado por muletas y sin poder apoyar la pierna derecha.

Raíllo cumplió treinta años la semana pasada y es el jugador más longevo de la plantilla junto a Lago Junior tras firmar por el Mallorca en 2016. Además, es uno de los jugadores más queridos por la afición mallorquinista, siendo también uno de los pocos futbolistas que permanecieron en el club tras descender a Segunda División B. Titular indiscutible, Luis García aguarda la buena nueva que le indique que puede volver a contar con él.

Luis García

Luis García reconoció ayer que su contrato con el Mallorca se amplió hasta 2023 de forma automática tras el ascenso a Primera División de la pasada temporada. El técnico bermellón ya cuenta con algunos de los internacionales que se han desplazado con sus selecciones en este parón liguero para el duelo ante la Real Sociedad del sábado. Así, Grief (Eslovaquia) llegó a la isla este martes. Fer Niño (España sub-21) y Lago (Costa de Marfil) lo hicieron ayer y ya participaron en el entrenamiento. Se espera que hoy haga lo propio Baba (Ghana), mientras que Hoppe (Estados Unidos) llegará antes de viajar a San Sebastián.

Horario Cádiz-Mallorca

El idilio entre los encuentros a las 14 horas y el Mallorca continúa por todo lo alto en Primera División. LaLiga hizo oficial ayer los horarios de la jornada 12 de Liga en la que el club bermellón visitará el Nuevo Mirandilla para enfrentarse al Cádiz el domingo 31 de octubre a las 14 horas. Será ya el cuarto partido en este horario para el conjunto mallorquinista en apenas doce jornadas de Liga, el de mayor audiencia en el mercado asiático. Los fichajes de Kang In y Kubo provocan que el club que preside Andy Kohlberg sea el primero en la elección para decidir quién disputa sus encuentros al mediodía.