En el deporte de élite la victoria no debe significar complacencia y justo eso es lo que no quiere Luis de la Fuente, seleccionador español sub-21, quien realizará cambios en su once en el partido de esta noche en Sevilla contra Irlanda del Norte (20.45 horas) que, en caso de ganar, puede dejar encarrilada la clasificación. Uno de los cambios será la entrada en el once del delantero del Mallorca Fer Niño, que fue suplente en la ajustada victoria ante Eslovaquia (3-2). Cambios en un once titular esperando una reacción. Luis de la Fuente siempre advierte de que para jugar hay que, al menos, «acercarse a la excelencia» y a pesar de ser líderes del Grupo con nueve puntos de nueve posibles, prepara piernas nuevas en busca del 12 de 12 que supondría media clasificación para el Europeo que se disputará en 2023 en Georgia y Rumanía. Enfrente tendrá a una Irlanda del Norte que es última del Grupo C con tan solo una victoria, precisamente frente a Eslovaquia, y que empezó con un tropiezo importante tras caer goleada por 4-1 frente a Malta.