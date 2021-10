Ángel ya aprieta a Fer Niño en la delantera del Real Mallorca

Es cierto que el delantero tinerfeño tan solo lleva un gol y que el mallorquín lleva dos, pero al técnico madrileño le gusta aprovechar las corrientes positivas de los futbolistas. A pesar de que el tanto del ariete canario no estuvo exento de fortuna, ya que sin Baba no habría rematado, no deja de ser verdad que, en los poco más de veinte minutos que dispuso frente el Levante, se le vio fino de nuevo. Lejos queda ya el amargo recuerdo del verano y de unas molestias musculares que prácticamente no le han dejado jugar en los dos primeros meses de competición.

Luis García y el cuerpo médico del club decidieron que parara en seco tras el partido ante el Alavés

Y es que su llegada despertó una gran ilusión en el aficionado mallorquinista, al tratarse de un delantero contrastado en Primera. Pero los problemas musculares que arrastraba no le llegaron a abandonar nunca. En la pretemporada nunca llegó a completar un partido entero para no forzar. Aún así, fue titular en el primer encuentro ante el Betis. Se le vio algo falto de ritmo, síntoma inequívoco de que no algo todavía no andaba bien en su cuerpo.

Y ante el Alavés, en la jornada dos, se quedó en el banquillo, coincidiendo con el debut con gol de Fer Niño. Tras el choque, el propio Luis García reveló que perdería a Ángel cerca de dos meses, que habían acordado parar en seco y recuperar bien al jugador antes de volver a ponerle a competir. Mientras tanto, el delantero mallorquín fue engrosando su importancia en el equipo, siendo titular en todos los partidos a excepción del partido en el Santiago Bernabéu.

El tinerfeño, que solo acumula 86 minutos en Liga, volvió a aparecer en el tramo final del partido ante Osasuna (12 minutos), siendo el protagonista involuntario de la acción que podría haber supuesto el empate. Una jugada que arrancó con él en fuera de juego y que, su continuación, terminó con penalti a Jaume Costa que el árbitro anuló a instancias del VAR.

Ángel dejó muy sabor de boca en los más de veinte minutos que dispuso en la victoria del Levante

El tinerfeño va por delante de Abdón y Hoppe a la hora de dar relevo a Fer Niño. Ante el Levante, la salida del mallorquín del campo provocó la entrada del canario. Y en esos 23 minutos ya se le empezó a atisbar lo que puede aportar. Además de ser el ejecutor oficial del triunfo, se le vio mucha más participativo del juego, bajando a asociarse con el centro del campo. Y en ataque, gozó de dos buenas oportunidades para matar a la contra, pero tuvo demasiado espacio tanto para correr como decidir qué hacer ante el portero rival.

La patata caliente la tiene ahora Luis García, que debe decidir si alternar con el veterano delantero o seguir apostando por la joven promesa cedida por el Villarreal.