Manolo Reina ya estaba avisado

En la temporada 2008/09 Reina disputó 26 partidos como titular por los 12 de Juan Luis Mora. En la 2009/10, el malagueño jugó 22, por los 20 de Manu Herrera y en la 2010/11, con el equipo ya en Primera División, el de Villanueva del Trabuco se enfundó en 18 ocasiones la camiseta del Levante, por las 20 en las que lo hizo Gustavo Munúa.

Esa fue la dinámica por la que apostó Luis García a lo largo de las tres temporadas en las que el madrileño dirigió al conjunto granota entre Primera y Segunda División, una alternancia poco vista en el mundo del fútbol en la posición de portero, pero que el técnico bermellón intentó normalizar hace solo unos días en rueda de prensa.

«Greif es un componente más de la plantilla y he decidido probarlo y ya está. Quizás el año pasado no lo veía tan claro, pero si miráis un poquito mi trayectoria, por ejemplo en el Levante, donde también estaba Manolo, ya alterné a dos jugadores en esa posición. Yo no tengo problemas con ese cambio, aunque vosotros lo veáis tan raro. Cuando tengo dos porteros que creo que pueden jugar, no tengo ningún problema en alternarlos», indicó el preparador rojillo.

Reina empezó la temporada 2008/09 como titularísimo en el Levante. El meta malagueño disputó ininterrumpidamente las 13 primeras jornadas de competición en las que encajó un total de 21 goles. En la 14, y tras caer ante el Celta de Vigo por 1-3, Luis García decidió dar la titularidad a Juan Luis Mora, quien durante 12 encuentros formó bajo los tres palos. En la jornada 26, y tras encajar el Levante nuevamente tres goles, Reina regresó al once, disputando todos los encuentros hasta final de curso.

En la 2009/10, en el año del ascenso del equipo a la máxima categoría, el meta malagueño volvió a ser la apuesta de Luis García en el inicio del campeonato. Manolo jugó las once primeras jornadas, hasta encajar una dura derrota frente al Salamanca. En el siguiente partido fue Manu Herrera, ex del Baleares, quien tomó la titularidad del equipo. El meta madrileño contó con la confianza del míster durante 18 partidos, pero una lesión devolvió a Reina bajo los tres palos. Durante el final del campeonato ambos porteros se alternaron el puesto, gozando el malagueño de un mayor protagonismo.

Con el equipo ya en Primera, Manolo quedó relegado a un segundo plano en el inicio del campeonato. Munúa tomó protagonismo durante las tres primeras jornadas, pero en la 4 y sin previo aviso, Reina tomó el relevo. El trabuqueño disputó 17 encuentros, hasta la jornada 20, en la que su equipo cayó por un claro 4 a 1 ante el Sevilla. Luis García volvió entonces a otorgarle el protagonismo al meta uruguayo, postergando a Manolo al banquillo hasta el final de la temporada.

El pasado curso, con Parera como suplente, el preparador bermellón brindó toda la confianza a la veteranía de Reina, pero este curso, y tras caer derrotados por 6 a 1 en el Bernábeu, Luis García sorprendió dando la titularidad a Dominik Greif. El eslovaco, hasta el momento, solo ha gozado de una oportunidad, que hasta cierto punto desaprovechó. La parada que realizó el malagueño frente al Levante, vuelve a otorgar a Reina toda la confianza.

El meta ya está avisado y sabe que, tras un partido malo, a Luis García no le temblará el pulso. Ese al menos ha sido el ‘modus operandi’ del preparador bermellón cuando ha contado en sus filas con dos porteros de su confianza. Reina tiene ahora el puesto asegurado, pero Dominik ya ha demostrado que viene pisando fuerte.

Jaume Costa, duda para el partido ante la Real

Los problemas en la enfermería del Real Mallorca no cesan. El último en sumarse a la lista es Jaume Costa. El lateral izquierdo bermellón se ejercita al margen del grupo y, a día de hoy, es duda para el partido del sábado 16 ante la Real Sociedad en Anoeta. El futbolista, que fue sustituido en el 89 en el encuentro frente al Levante, abandonó el césped de Son Moix con problemas y no ha podido ejercitarse con sus compañeros a lo largo de la semana. Jaume Costa se suma a las ya conocidas bajas del japonés Take Kubo, del central Antonio Raíllo y de Aleksandar Sedlar. Valjent, por precaución, tampoco viajó con su selección.