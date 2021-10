Reina, de señalado a respetado

En solo una semana la concepción sobre Manolo Reina ha dado un vuelco de 180 grados. De encajar media docena de goles en el Bernabéu y ser postergado al banquillo frente a Osasuna, el guardameta del Mallorca ha pasado a convertirse en héroe al parar una pena máxima ante el Levante que dio el triunfo al conjunto bermellón en Son Moix.

El debate que se había generado alrededor de su figura lo abrió Luis García Plaza al dejarle en el banquillo en detrimento de Dominik Greif en el encuentro frente a los navarros. La suplencia del malagueño le dejó señalado y eran pocos los que apostaban porque Reina pudiera volver al once titular del equipo tan pronto.

El relevo no le sentó bien al de Villanueva del Trabuco y así lo reconoció este sábado en rueda de prensa: «Al final la suplencia nadie se la toma bien. Todo el mundo quiere jugar. Evidentemente cuando me dicen que no juego, me enfado, como es normal, pero luego se te pasa. Lo importante es que el Mallorca tiene dos buenos porteros. Yo siempre voy a querer jugar, igual que Dominik, pero estamos los dos encantados, nos llevamos muy bien y nos ayudamos».

Sin embargo, el pasado viernes, la situación vuelve a dar un vuelco. El técnico bermellón desvela que será Reina quien formará en el once ante el Levante. Unas molestias del meta eslovaco parecen ser el motivo, aunque posteriormente Luis García desvela que la decisión nada tiene que ver con los achaques que sufre Greif. Es más, Dominik entró en la convocatoria y calentó sin problema alguno sobre el verde de Son Moix.

Lo que ocurrió en el encuentro ante los de Paco López ya es historia. Reina se convirtió en protagonista del partido al interceptar una pena máxima a Morales en el minuto 83 del encuentro con 1 a 0 en el marcador, dando la victoria a su equipo y demostrando que, por ahora, está llamado a ser el portero titular del Mallorca.

Cuatro porterías a cero en siete jornadas

En este inicio de temporada Manolo Reina ha encajado un total de nueve tantos en los siete encuentros que ha disputado. De estos siete partidos, en cuatro de ellos el meta malagueño ha conseguido dejar la portería a cero, unos guarismos muy buenos teniendo en cuenta que hace dos temporadas, también en Primera, Reina solo consiguió no encajar ningún tanto en cinco de los 36 encuentros que disputó como titular. En lo que se refiere a las penas máximas, el meta malagueño ha conseguido parar cuatro de ellas desde que viste la elástica bermellona. Cuatro fueron falladas por sus tiradores y veinte fueron encajadas por el andaluz.