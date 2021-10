Reina fue el héroe del partido ante el Levante. El guardameta malagueño detuvo un penalti en el 83 a Morales que, a la postre, significó que los bermellones sumaran de tres. El veterano portero reconoció que la pasada suplencia en el último partido ante Osasuna no le sentó bien. «La suplencia nadie se la toma bien. Todo el mundo quiere jugar. Cuando me dicen que no juego pues me enfado, como es normal. Pero luego se te pasa y tienes que ayudar al equipo. Lo importante es que el Mallorca tiene dos buenos porteros. Los dos nos llevamos muy bien y lo que importa es que el Mallorca tenga la portería bien cubierta», explicó en la sala de prensa de Son Moix.

Sobre la acción del penalti, Reina reconoció haber jugado con Morales para ponerle nervioso y hacerle dudar ante un lanzamiento tan importante. «He estado haciéndolo dudar un poquito, poniéndole nervioso. Para algo sirve el análisis que hacemos durante la semana. La mayoría de los penaltis los tira a ese lado y por suerte lo he parado», explicó.