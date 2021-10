El valor de la portería a cero

Blindar la portería resulta fundamental para no perder y la mayoría de las veces dejarla a cero es la única manera de conseguir la victoria, especialmente si tu equipo no es de aquellos que no tiene problemas de cara a gol, algo usual, especialmente en los equipos pequeños. Tal vez por ello, Mallorca y Levante encararon el partido pendientes sobre todo de no encajar gol alguno. Se vio reflejado en la alineación del Mallorca, en la que García Plaza optó por una defensa experimentada en Primera, con la vuelta de Maffeo y el sacrificio de un Oliván que ha cumplido como nadie a lo largo de la temporada, en beneficio de un más veterano Jaume Costa. La otra gran novedad fue la vuelta de Reina a la portería, algo que le dio la razón a García Plaza al detener el decisivo penalti, pese a que minutos antes se había tragado una pelota idéntica a la que sirvió para que el Betis empatara el partido que jugó en Son Moix.