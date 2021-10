“Mañana va a jugar Manolo”. Luis García ha zanjado este mediodía, en solo cinco palabras, el debate abierto entre el mallorquinismo desde que, el pasado domingo, Dominik Greif ingresara en el once titular frente a Osasuna. El técnico del Real Mallorca ha sido claro y conciso y ha desvelado también cuál va a ser su dinámica a lo largo de la temporada.

“Después de ver el partido ante Osasuna, creo que Greif prácticamente no tiene culpa en los goles. Pero aún así, mañana va a jugar Manolo. Dominik ha estado toda la semana con molestias, y eso lo deja claro, no hay ningún tipo de duda, pero a partir de ahí os digo, Dominik nos está encantando, creo que estamos muy bien cubiertos en la portería y no descartéis que los dos vayan alternando porterías", ha indicado.

"Mañana juega Manolo porque de la forma que vamos a plantear el partido creo que nos puede venir muy bien y quizás dentro de tres jornadas vuelve a jugar Dominik y así sucesivamente. Estamos muy contentos con los dos. Dominik es una apuesta del club y en los entrenamientos está teniendo un nivel espectacular y Manolo está jugando muy bien. Queríamos ver a Greif, le hemos visto. Fue una primera toma de contacto, pero volverá a jugar. Así lo veo. Creo que con esto dejo claras un poco mis intenciones a lo largo de todo el año”, ha relatado el preparador bermellón cuestionado por el papel que van a tener ambos porteros en el equipo.

El Mallorca, que mañana se mide al Levante en un partido de urgencias para ambos equipos, recupera para la causa a Pablo Maffeo y Franco Russo, sin embargo, Luis García seguirá sin poder alinear a tres de los jugadores del plantel, Raíllo, Sedlar y Take, quienes siguen con molestias y entrenando al margen del grupo: “Tanto Pablo como Russo pueden ser de la partida. El resto ya sabéis que no. Lo bueno es que poco a poco vamos recuperando efectivos en una línea tan mermada como la defensa. Eso da muchas más alternativas y sobre todo más confianza. Take sigue el tratamiento, no sé el plazo exacto, pero mes y algo va a estar fuera. Sigue con las muletas, sin apoyar. Raíllo, que creo que lleva ya unos 50 días de baja, su evolución ha sido mucho más lenta de lo esperado. Los doctores me dicen que estemos tranquilos. Él me dice que parece que se encuentra un poco mejor, pero está fuera, apartado completamente y creo que aún nos falta un tiempo para poderle ver”.

Sobre el rival, un equipo que aterriza en Mallorca sin haber logrado la victoria en sus últimos 15 encuentros, ha señalado que es “un conjunto alegre y dinámico”, entrenado por un Paco López que conoce muy bien a los jugadores: “Creo que es un equipo que está muy bien trabajado por Paco, saben a lo que juegan y es un rival complicado. Nosotros tenemos que recuperar esas sensaciones de ser un equipo fuerte y compacto, un equipo que no deje tantos espacios, pero que eso no nos lleve a dejar de crear ocasiones en ataque. Creo que tenemos que recuperar nuestra solidez defensiva”.

Para acabar, Luis García también se ha referido a la situación de Daniel Sturridge, futbolista que ha entrenado en Son Bibiloni los tres últimos meses, pero que finalmente pone rumbo a la liga australiana. “No puedo hablar muy bien de lo que ha pasado, pero creo que ha sido él el que finalmente ha decidido ir a jugar a Australia. Quizás no ha querido quedarse aquí hasta enero entrenando con el equipo. No me han dado ninguna explicación, sé que estaban hablando para ver si se incorporaba definitivamente a los entrenamientos, pero al final ha decidido irse y solo puedo desearle lo mejor. Es un jugador muy mediático, que fue tremendo, pero no se puede decir ni que sea historia del Mallorca. Es un jugador que vino a probar, un chaval que se ha comportado fenomenal con nosotros, pero creo que el Mallorca también con él. Cuando hubo que tomar la decisión no pudimos valorar si estaba o no preparado para estar con nosotros y poco más puedo decir”, ha explicado Luis García.