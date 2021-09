El Mallorca arrastra varias bajas para el duelo de este sábado ante el Levante (16:15 horas/Movistar) como Raíllo, Sedlar o Take Kubo -Maffeo y Russo se entrenaron ayer con el grupo-, pero en la plantilla de su rival la enfermería está igual o más colapsada. El técnico del conjunto levantinista buscará este sábado en Son Moix cambiar la mala racha del equipo, pero con cinco jugadores lesionados el margen de maniobra del técnico para modificar la alineación es escaso y tendrá que contar con algunos de los futbolistas que perdieron ante el Barcelona.

Los centrocampistas José Campaña, Enis Bardhi y Mickaël Malsa, el delantero Roberto Soldado y el guardameta Dani Cárdenas están lesionados y, según fuentes del club valenciano, no podrán jugar ante el Real Mallorca y, eso sí, se espera que alguno de ellos pueda recuperarse durante el parón de la Liga.

El portugués Rubén Vezo, además, trabaja para superar las molestias musculares que le impidieron jugar en el Camp Nou ante el Barcelona el pasado domingo y, en principio, debería estar listo para el duelo en Mallorca. Con este panorama, Paco López poco puede cambiar en el once inicial de cara al sábado. En el eje de la zaga, sin embargo, es en la línea donde más puede elegir y Duarte y Rober Pier, suplentes en la última jornada, opositan a entrar en la formación titular por Mustafi o Postigo.

En principio, el capitán José Luis Morales debería regresar al once inicial en el carril zurdo del centro del campo, con Jorge De Frutos en el otro costado, mientras que Pablo Martínez y Nikola Vukcevic podría entrar en el once. Con la duda resuelta en la portería por la lesión de Cárdenas y con Soldado todavía fuera de combate, Álex Cantero podría acompañar a Roger Martí en el ataque después de que Dani Gómez no estuviera afortunado, como el resto del equipo, ante el conjunto de Ronald Koeman.