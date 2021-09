La cara... | Kang In

Un paso por delante del resto en cuanto a calidad

En el partido ante Osasuna pocos jugadores del Mallorca destacaron por encima del resto, en una actuación más coral que con destellos individuales. Dentro de ese pequeño grupo de jugadores diferenciales, Kang In fue uno de los más destacados. El surcoreano no fue ninguno de los dos goleadores del partido, pero a la hora de coger el balón le dio sentido a las jugadas bermellonas. El futbolista asiático sabe que debe coger mayor responsabilidad en el once ante la baja de Take Kubo. Tuvo una falta directa que no entró de milagro y un disparo a la escuadra que repelió Herrera. En la segunda mitad fue sustituido por unas pequeñas molestias.

... Y la cruz | Dominik Greif

Nervios e inseguridad en un debut para olvidar

Los debuts en el Mallorca últimamente no están saliendo a pedir de boca. El miércoles fue Gayà y ayer Greif. El portero eslovaco vivió ayer su primer encuentro con la elástica bermellona. Aunque poco pudo hacer en los tres goles encajados, lo cierto es que ofreció una imagen insegura, seguramente a raíz de los nervios de su estreno. A pesar de contar con una altura de 1,97, el guardameta bermellón prefirió guardar el sitio en la línea y no salir a por los numerosos centros al área que realizó Osasuna. Es pronto para juzgarle, pero la papeleta ahora es para Luis García, que deberá decidir entre él y Reina para el partido ante el Levante.