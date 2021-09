Real Mallorca - Osasuna: Take Out, Kang In

Llega el turno para Kang In Lee en el Mallorca. La desgraciada lesión de Take Kubo, que le dejará en el dique seco varias semanas, obliga al surcoreano a dar un paso adelante y ocupar el rol del nipón como hombre creativo y diferencial en la línea de tres por detrás del delantero. Este miércoles gozó de su primera titularidad en todo un Santiago Bernabéu y respondió a la perfección logrando un golazo de los que hacen escuela, un rol que se espera repita mañana ante Osasuna.

Su papel desde su llegada había sido cuanto menos discreto. Debutó ante el Athletic en San Mamés y gozó de algunos minutos ante el Villarreal, aunque no dejó detalles de la calidad que atesora –19 minutos entre ambos partidos–. Ante el Madrid fue diferente. A pesar del dominio aplastante de los de Ancelotti, Kang In le dio sentido a las jugadas cuando el balón acabó en sus pies, dejando instantes como un deslumbrante taconazo a Lago Junior en el área, acción que no supo aprovechar el costamarfileño.

Sin embargo, su gol, el único de color bermellón, fue el que avisó del gran talento en ciernes que posee el Mallorca. Kubo, Hoppe y finalmente él, para conducir, regatear, encarar y golpear al fondo de la red. Un tanto de bandera que, si bien no sirvió para más que dar esperanzas durante unos pocos minutos, demuestra el guante que tiene en su pierna izquierda.

El papel que se esperaba de Take Kubo en el Santiago Bernabéu lo acaparó con gusto Kang In. El nipón, escorado a banda derecha, apenas apareció y se le vio empequeñecido. Su lesión en la rodilla también influyó. En cambio, el futbolista de Inchon reclamó todo el tiempo la pelota, como buen pelotero que se precie, buscando combinar en ataque y siendo incisivo en cada jugada, aunque el contexto no le acompañara.

Kang In se vistió de Take Kubo en el Bernabéu, asumiendo la responsabilidad de la creación en ataque

La duda recae ahora en que posición ocupará ante Osasuna. Salvo que Luis García considere que debe descansar, lo lógico es que parta en la banda derecha, con Dani por el centro. En ese puesto fue donde vivió sus mejores minutos ante el Madrid. El Mallorca pierde talento japonés, pero cuenta con el surcoreano para hacer más llevadera su ausencia en los próximos partidos.