Marco Asensio fue el gran protagonista del Real Madrid en la victoria ante el Mallorca. El mallorquín firmó un ‘hat-trick’, registro que no había logrado un futbolista español desde que lo hizo Raúl González hace 23 años (en 1998). Curiosamente, fue ante el equipo en el que se formó. «Para mí era un partido muy especial, es el club donde me he formado. Han comenzado bien, espero que les vaya bien la Liga», señaló.

«Estoy contento por la victoria, por los goles y por la dinámica del equipo», añadió Asensio, quien reconoció que estaba «muy feliz». «Sabía que tenía que aprovecharlo», afirmó el jugador madridista ante la oportunidad que le dio su técnico, Carlo Ancelotti, en el once titular. «Puede contar conmigo», sentenció en un claro mensaje al entrenador italiano. «Hay mucha competencia y hay que estar preparado cuando te llega la oportunidad», aseveró, y habló de su nuevo rol en el campo: «Es buena para mí. Puedo jugar en muchas posiciones y jugaré dónde me digan».

Ancelotti: «Puede jugar ahí»

«Marco puede jugar en esta posición, puede hacer mucho daño entre líneas», explicó Carlo Ancelotti, que añadió: «Con la pegada que tiene es muy peligroso para los contrarios». En cuanto a las rotaciones, señaló que las hizo por «necesidad de dar descanso a los que más juegan y tener a todo el equipo enchufado».