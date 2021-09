La cara y la cruz

En medio del naufragio del Mallorca en el Santiago Bernabéu, muy pocos jugadores se salvan de la quema. El nivel en general fue bajo, pero alguno mostró detalles. Como por ejemplo Kang In Lee. El surcoreano, que debutaba como titular, marcó un golazo que, si no llega a ser por el resultado, seguramente habría sido más comentado. Los de Ancelotti acababan de lograr el segundo de su cuenta. Tras el saque de centro, entre Kubo, Hoppe y Kang In fabricaron el gol. El nipón para el norteamericano y este, para el surcoreano, que empezó a conducir dejando atrás a Militao y soltando un zurdazo imparable para Courtois desde el borde del área.

... y la cruz: Gayà

El experimento de Luis García no pudo salir peor. El atrevimiento de conceder la titularidad a un jugador de la inexperiencia de Gayà, jugador del filial que milita en Tercera, le pasó factura al técnico, que vio cómo a los dos minutos, el canterano mallorquín no controlaba un centro, patinó, y Benzema, que andaba por ahí, marcó el primero de los seis goles del Real Madrid. Nunca se sintió cómodo Gayà, como el resto de sus compañeros de defensa, ante la velocidad y el virtuosismo de sus delanteros, sobre todo el francés. Luis García le sustituyó por Baba a los quince minutos de la segunda parte.