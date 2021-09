Asensio desnuda el experimento

Supongo que la intención de García Plaza no era tirar el partido, pero con los mimbres que puso sobre el verde poco se podía hacer. Puestos a buscarle datos positivos al invento del técnico rojillo, solo queda mirar a la parte de la vanguardia del Mallorca y olvidarse de lo que ocurrió en la parte de atrás. El golazo de Kang in Lee, tras una jugada de apenas tres toques, la recuperación de Lago y las buenas maneras apuntadas por Hoppe son lo único para no olvidar.

El partido ha sido un divertimento para el espectador y no creo que ninguno, o casi ningún mallorquinista, esperara que el Mallorca regresaría del Bernabéu con un punto, aunque tampoco hacía falta dar tantas facilidades desde la alineación inicial, porque seis goles duelen, aunque sea ante el Real Madrid.