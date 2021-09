El Mallorca afronta esta noche (22 horas, Movistar) un partido de extrema dificultad, no solo por la entidad del rival, un Real Madrid líder y máximo goleador en las cinco primeras jornadas, sino porque, a la diferencia abismal entre ambas entidades en todos los aspectos (deportivo, económico, social, etc) hay que añadir el gran número de bajas con que se presentan los de Luis García en el Bernabéu.

A las obligadas ausencias por lesión de Raíllo, Russo, Sedlar, Ángel Rodríguez, Galarreta y Maffeo, que se tuvo que retirar el pasado domingo ante el Villarreal -tampoco estará el domingo ante Osasuna-, Luis García dará descanso a algunos titulares, como suele hacer en las semanas que se disputan tres partidos y, sobre todo, teniendo en cuenta la importante visita de los navarros.

En cualquier caso, Luis García está convencido de que el once que ponga en liza será cien por cien competitivo. Aspira, lógicamente, a sacar un buen resultado, y para ello le pide a sus jugadores máxima entrega para intentar frenar a un rival con múltiples soluciones para sacar los partidos adelante. La ventaja del Mallorca es que afronta la cita sin ninguna urgencia. Ocho puntos en la quinta jornada es un botín que, posiblemente, se hubiera firmado antes del inicio de la Liga. Por lo tanto, es un partido para disfrutar. Luis García no moverá la defensa, con los mismos que acabaron ante el Villarreal, con Sastre, Valjent, Oliván y Jaume Costa. Las dudas empiezan en el centro del campo ya que el técnico dispone de muchas alternativas. Baba parece fijo y le podría acompañar Battaglia en el doble pivote, con Febas o Dani Rodríguez de segundo punta. En los extremos, Kubo gana enteros ante su equipo, aunque no hay que descartar a Lago o Kang, y Hoppe en punta.

Una de las atracciones del partido es, precisamente, el regreso de Kubo al Bernabéu, seguramente con ganas de demostrar que atesora calidad suficiente para formar parte de la plantilla de Ancelotti. La otra, la posible titularidad de Marco Asensio ante el equipo en el que se formó en una temporada muy complicada para él por la poca confianza que demuestra tener en él su entrenador.

El Real Madrid también hará rotaciones obligadas por las lesiones y el cansancio que acumulan sus titulares, midiendo el fondo de armario de su plantilla en un momento estelar de la pareja Vinicius-Karim Benzema.

Con las bajas de Carvajal, Marcelo, Mendy, Kroos, Ceballos y Bale, las opciones se reducen para el técnico italiano, que quiere tener a toda su plantilla enchufada y para ello debe dar minutos a jugadores como Marco Asensio o Jovic, con apariciones testimoniales en los seis encuentros de la presente temporada. Tras el desgaste de los partidos ante el Inter y Valencia, invita a un muchos movimientos en el once. Habrá que ver a quién afecta más las rotaciones en un duelo siempre atractivo.

El Mallorca jugará hoy en el remozado Santiago Bernabéu, un estadio cinco estrellas.

13.163 espectadores ante Osasuna El Govern amplía el aforo al 60 por ciento

El Govern Balear anunció ayer que permite aumentar al 60 por ciento de su capacidad los espectáculos deportivos al aire libre, por lo que el próximo domingo, con la visita de Osasuna, el estadio de Son Moix podrá albergar a 13.163 espectadores, más de un ochenta por ciento de los abonados del Mallorca.