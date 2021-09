Veintitrés jugadores para el Santiago Bernabéu. El Mallorca ha hecho oficial la lista de convocados para el partido de esta noche ante el Real Madrid (22 horas/Movistar). Una convocatoria en la que no están ninguno de los seis jugadores lesionados (Ángel, Raíllo, Russo, Sedlar, Galarreta y Maffeo) y en la que entra el lateral izquierdo del filial Marc Carmona, criado en la cantera del Espanyol y que firmó por el conjunto bermellón en verano de 2020.

Lista de convocados Real Mallorca Porteros: Manolo Reina, Greif Dominik, Pere Joan. Defensas: Brian Oliván, Martin Valjent, Josep Gayà, Joan Sastre, Jaume Costa, M. Carmona. Centrocampistas: Iddrisu Baba, Salva Sevilla, Aleix Febas, Lago Junior, Jordi Mboula, Dani Rodríguez, Rodrigo Battaglia, Antonio Sánchez. Delanteros: Abdón Prats, Fer Niño, Take Kubo, Kang-in Lee, Amath Ndiaye, Hoppe.

Se espera que Luis García, debido a la carga acumulada de minutos, realice varias rotaciones en el once para dar descanso a futbolistas importantes y otorgar protagonismo a jugadores con menos presencia en el once. No se descarta que Gayà, central del filial y un habitual en las convocatorias del primer equipo, disponga de minutos ante el Real Madrid o incluso lo haga desde el inicio.

Por su parte, el conjunto que entrena Carlo Ancelotti también presentará cambios en el once. Al igual que el Mallorca, su carga de partidos, añadiendo la presencia en la Liga de Campeones, hará que el técnico italiano mueva piezas en el campo. Uno de los que podrían entrar y que apenas ha participado en lo que llevamos de curso podría ser el mallorquín Marco Asensio, que tan solo ha participado en 66 minutos en lo que llevamos de competición liguera.

Lista de convocados Real Madrid Porteros: Courtois, Lunin y Toni Fuidias. Defensas: E. Militão, Alaba, Vallejo, Nacho, Miguel y Santos. Centrocampistas: Modrić, Casemiro, Valverde, Lucas V., Isco, Camavinga y Blanco. Delanteros: Hazard, Benzema, Asensio, Jović, Vini Jr., Rodrygo y Mariano.

El encuentro podrá seguirse a través del minuto a minuto que realizaremos en la web de este diario.