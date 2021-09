Luis García es optimista. Optimista y realista. “Porque yo le he ganado al Real Madrid de los 100 puntos, pero también he encajado seis y ocho tantos contra ellos”, reconocía este mediodía el técnico del Real Mallorca, en la previa del encuentro que mañana disputan ante los de Carlo Ancelotti. “Oigo gente que dice que nuestro partido es Osasuna, pero no, nuestro partido ahora es el Real Madrid”, ha recalcado.

Los problemas siguen en la línea defensiva. A las ya conocidas bajas de Sedlar, Raíllo y Russo, ahora hay que sumar también la de Pablo Maffeo, “quien no llegará tampoco a Osasuna, pero sí tienes muchas posibilidades de estar frente al Levante”. El técnico madrileño viaja con lo justo a la capital. Es más, para completar la lista de convocados, Luis García se lleva a tres canteranos e incluso no descarta usar a Gayá o Carmona en el eje de la zaga de inicio: “No descarto la posibilidad de empezar de inicio con un jugador de la cantera, sería tremendo para ellos. Lo que tienen que hacer, si juegan, es jugar con total naturalidad. Sin miedo y con confianza. Les he dicho que para eso están. Si no les sale bien o les superan, tendrán todo mi respaldo”.

Luis García, que ha sido cuestionado en numerosas ocasiones por los jugadores lesionados del plantel, ha reconocido que el futbolista que está más cerca de regresar al verde es Ángel. Incluso ha señalado que había posibilidades de llevárselo convocado al Bernabéu: “Al final no me lo llevo porque tengo suficientes futbolistas arriba y prefiero que se quede aquí ejercitándose a tope”. En cuanto a los problemas en la línea defensiva, el regreso más próximo parece ser el de Russo: “De los tres centrales, el que más cerca está de recuperarse es Franco. Contamos con opciones, incluso, de que llegue a Osasuna. El que más lejos está es Sedlar porque es algo de la rodilla, así que ya veremos y Raíllo sigue entrenando al margen del grupo por ahora”.

El técnico bermellón ha confirmado que habrá entre 4 y 6 cambios en el equipo con respecto al once que formó el pasado domingo frente al Villarreal, aunque Luis García intuye que en el conjunto blanco, Ancelotti también habrá rotaciones: “No es algo que vaya hacer por el hecho de jugar ante el Real Madrid. No sé si serán 6, 5 o 4. Depende de nuestra situación, pero va a haber rotaciones seguro. El año pasado nos fueron genial y además creo que vuelve a haber mucha igualdad dentro de la plantilla. Creo que es importante que todos se sientan útiles”.

Luis García ha confesado que los Benzema, Vinicius o Rodrygo no le quitan el sueño, “porque cuando juegas contra estos equipos los entrenadores ya tenemos asumido que hay muchas diferencias”, pero el madrileño ha insistido en la importancia de que su equipo “compita al 100%”. “Si lo hacemos así y nos da para ganar, pues genial; si lo hacemos así y no basta, tampoco pasará nada”, ha indicado.

El Mallorca, con ocho puntos, tan solo ha encajado tres goles en las cinco primeras jornadas, un dato que el preparador bermellón considera “cojonudo”. “Creo que el equipo ofensivamente tiene que dar algo más, pero me gusta mucha la solidez que estamos teniendo. Hemos dejado muchos días la portería a cero y eso que creo que no somos un equipo que se meta atrás. Hasta ahora el nivel defensivo es espectacular y en ataque espero que aparezcan un poco más las individualidades. No hablo del esfuerzo, hablo del acierto de cara a gol. Tienen que ser un poco más determinantes de tres cuartos de campo para arriba”, ha exigido.

Cuestionado por el trivial papel del mallorquín Marco Asensio en este inicio del campeonato, el madrileño ha reconocido que demasiado tiene con su plantel como para hacer las cuentas a Ancelotti. De todas formas, ha abierto, en todo de broma, de par en par las puertas del Mallorca al futbolista de Calvià: “Yo no soy quién para decir quién debe jugar en el Real Madrid, bastante tengo con los míos. Es verdad que es un jugador muy bueno, pero es que el nivel del Real Madrid es grandísimo. Ese chaval tiene pegada, conducción… Pero es que es muy difícil triunfar ahí. Él ya sabe que si ahí no está contento, aquí le abrimos las puertas, pero vamos que yo creo que tiene nivel para jugar en el Real Madrid”.