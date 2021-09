Un Mallorca menguado por las bajas buscará en casa (14 horas / Movistar) olvidar el tropiezo ante el Athletic que puso fin a su imbatibilidad, ante un Villarreal que todavía no conoce la victoria en lo que va de curso. La intempestiva hora del encuentro y la brecha en la defensa son las grandes preocupaciones de un Luis García que se enfrenta por primera vez al último equipo que dirigió en España antes de enrolarse en las filas del conjunto bermellón.

Será un encuentro especial por todo lo que conlleva el Villarreal. El archienemigo del Mallorca, aquel que le robó en los despachos lo que no supo ganarse en el verde, es a día de hoy uno de sus principales aliados. Entre ambos clubes han creado una serie de alianzas en los despachos que han dado su fruto a nivel deportivo.

Fer Niño, Take Kubo y Jaume Costa se reencontrarán con los que fueron sus compañeros de vestuario la pasada temporada, en un encuentro de necesidades para los de Unai Emery, que enlazan cuatro empates -tres en Liga y uno en Champions- en este inicio de campaña.

El técnico del Real Mallorca avisó en la previa del nivel de su rival, actual campeón de la Liga Europa. Para más inri, el madrileño deberá solucionar el boquete en defensa que han generado las bajas de Antonio Raíllo, Sedlar y Franco Russo. Battaglia es el futbolista que tiene más papeletas para cubrir esa posición, aunque tampoco sería raro que el madrileño apostara por Maffeo, y fuera Sastre el encargado de cubrir el flanco derecho. Esta circunstancia también podría acelerar el debut en Primera de Gayá, del filial mallorquinista, aunque lo más probable es que al joven central de 21 años solo le dé unos minutos durante el encuentro.

Las rotaciones están a punto de llegar, por aquello de la carga de partidos, pero es muy probable que el técnico bermellón espere al partido de este miércoles en el Bernabéu para revolucionar su once. Un cambio, casi obligado, con respecto al equipo que saltó al césped de San Mamés es el de Jordi Mboula. El extremo catalán, a un nivel muy bueno durante la pretemporada, no ha mostrado la misma imagen en Liga. Kang In Lee viene pidiendo paso y podría formar en el equipo titular junto a Take Kubo.

Volverá también Salva Sevilla al centro del campo. La baja de Galarreta y la preferencia del preparador rojillo de alinear al almeriense en los partidos que el equipo disputa en casa juegan en favor del veterano futbolista. El Mallorca, con siete puntos en la tabla, los mismos que el Barça y el Sevilla, quiere puntuar en un Son Moix que tan solo podrá acoger el 50% de su aforo.

Por su parte el Villarreal, que aterriza en el fortín balear tras debutar el pasado martes en la Liga de Campeones, cuenta tan solo con tres puntos, dos por encima del descenso y a cuatro de Europa. La competición continental ha agravado la pequeña crisis del ‘submarino amarillo’, que todavía no ha ganado ni un solo partido. El 2-2 ante el Atalanta se unió a los repartos de puntos en la competición doméstica frente a Granada (0-0), Espanyol (0-0) y Atlético (2-2), aunque los de Emery cuentan con un partido menos en su casillero.

Samuel Chukwueze y Raba causarán baja en un conjunto castellonense en el que su técnico ya avisó que no habría rotaciones. El Villarreal quiere sumar su primer triunfo con su mejor once, pese a la carga de partidos a la que hace frente hasta el próximo parón por selecciones. Afrontan un calendario cargado de encuentros, en el que deberán jugar seis compromisos en las próximas tres semanas.