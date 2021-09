Kubo-Emery, reencuentro en Palma

«Estoy centrado en los partidos y en la gente que tiene la cabeza aquí con nosotros . Con todos los respetos a Take, yo me tengo que centrar en el Villarreal y en los jugadores que quieren estar, competir, jugar, ganar y vestirse de amarillo». Estas palabras de Unai Emery, entrenador del conjunto castellonense, abrieron la puerta de salida del Villarreal del hoy jugador del Mallorca. A partir de las 14 horas se producirá en Son Moix el reencuentro entre dos personajes que no congeniaron y que acabó con la marcha de Kubo al Getafe en la segunda vuelta de la temporada pasada.

Y eso que Emery empezó la temporada confiando en el japonés. Jugaba de titular, hasta que dejó de serlo. Kubo, con el objetivo de disfrutar de minutos para afrontar con garantías los Juegos que en verano se iban a celebrar en su país, dejó de contar para el técnico donostiarra. Tres partidos seguidos fuera del once fue el detonante que provocó que el hoy rojillo buscara un cambio de aires.

“Entiendo el ruido mediático, es una estrella fuera del campo, pero debe serlo dentro. Nuestra obligación es que lo haga de la mejor manera posible y cuidar de él para que pueda alcanzar ese objetivo». Estas palabras de Emery provocaron el enfado del Real Madrid, club propietario de los derechos del futbolista, que buscaba minutos en la cesión. Fue entonces, en el mercado de invierno de este año, cuando el Getafe se interesó por hacerse con sus servicios. No encontró problemas en el Villarreal, que no le quería, ni en el jugador, ávido por cambiar de aires. Blanco y en botella.

Con Bordalás jugó 18 partidos y anotó un gol. No deslumbró pero al menos se sintió valorado por su nuevo entrenador. Ha sido este verano cuando se ha producido el regreso de Kubo al Mallorca, una vuelta impulsada por el jugador, que ha puesto en la balanza que en la isla se le valora. Luis García cuenta con él, y hoy jugará con un extra de motivación.