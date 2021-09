La cara y la cruz

No era fácil la papeleta que tenía por delante Jaume Costa ayer ante el Villarreal. El lateral de 33 años debutaba con el Mallorca en Liga tras lesionarse en el Ciutat de Palma y no lo hacía ante cualquiera, sino ante el equipo al que ha pertenecido los últimos once años. El defensa valenciano no solo rindió a gran nivel, sino que además demostró que no ha venido al Mallorca de retiro profesional.

Titular en el lateral izquierdo a causa de las bajas en defensa, Costa estuvo muy seguro por su costado, cortando jugadas del rival y ofreciendo una salida limpia de balón. En ataque no se prodigó mucho, pero Luis García cuenta con otro gran jugador del que echar mano.

... Y la cruz Pablo Maffeo

Por si el Mallorca no tuviera ya bastantes problemas en defensa, Pablo Maffeo se sumó ayer a la fiesta de lesionados en la enfermería bermellona. El lateral derecho, en el ecuador de la primera mitad, ya notó problemas en su cuádriceps izquierdo. En el 35, su pierna dijo basta y se echó al suelo para reclamar la asistencia médica y desesperar todavía más a Luis García, quien tendrá que hacer encaje de bolillos para presentar una línea defensiva de garantías en el duelo de este miércoles ante el Real Madrid. De los supuestos titulares, tan solo Valjent y Oliván aguantan sanos. Habrá que guardarlos en formol por si las moscas.