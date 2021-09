Villarreal-Mallorca: La limitación de aforo dispara la reventa a 200 € en Son Moix

No son buenos tiempos para el socio del Real Mallorca. A la polémica suscitada en los últimos días sobre el aforo -solo el 50%- que podrá acoger Son Moix durante los dos próximos encuentros de LaLiga y la controvertida forma elegida por el club para realizar el reparto de localidades, hay que sumar ahora que en las últimas horas ha proliferado en internet la reventa de entradas.

La web Milanuncios recogía este jueves varios posts en los que abonados al club bermellón buscaban hacer el agosto con la reventa de sus localidades. «Vendo una entrada para el Mallorca-Villarreal en la Grada Lluís Sitjar. La vendo porque no puedo asistir al encuentro por trabajo. Partidazo», relataba uno de los anuncios, solicitando por la misma 70 euros. «Vendo una entrada para el Mallorca-Villarreal, tribuna lateral, fila 3. Yo no puedo ir», señalaba otro, a un precio de 80 euros.

La plataforma Milanuncios no era ayer la única que buscaba hacer negocio con la reventa. La página web sporsevents365 también permitía a los aficionados hacerse con una localidad para el encuentro frente al Villarreal a través de su directorio. En este caso los precios se triplicaban hasta alcanzar los 208 euros por una localidad en el fondo sur del estadio.

El hecho de que el Real Mallorca no pueda poner a la venta ninguna entrada, debido al límite de aforo al que se ve sujeto por las restricciones sanitarias, ha provocado que prolifere este tipo de prácticas, ilegales y habituales en determinados portales dedicados a la venta de artículos de segunda mano.

Abonados al Mallorca ofrecen a través de webs sus entradas por precios que oscilan entre los 70 y 80 euros

Es más, desde que comenzara LaLiga, son ya varios los clubes de Primera División que han identificado este tipo de actividad fraudulenta y han decidido tomar medidas legales contra los abonados que la ponen en práctica. Una de las fórmulas más habituales es la de poner a la venta otro objeto, como un bolígrafo, y señalar que se ‘regala’ la entrada como obsequio. Betis, Real Madrid, Real Sociedad o Celta de Vigo son solo algunos de los clubes de la máxima categoría del fútbol español que están luchando en este inicio de campeonato contra aquellos socios que intentan especular con el precio se su asiento.

Para evitar este tipo de actividad y teniendo en cuenta que ante Betis y Espanyol no se completó el cupo máximo de aficionados permitidos –ante el conjunto bético 2.496 espectadores faltaron a su cita y ante el Espanyol, dos semanas después, fueron 1.246–, el Real Mallorca puso ayer en marcha la campaña ‘Cede tu entrada’ a partir de la cual los abonados pares que no puedan asistir o no quieran acudir al encuentro ante el Villarreal liberan su entrada, de tal manera que los impares pueden acceder a ella.

El sistema que ha creado el club para solicitarla, y que ya empezó a operar ayer de manera satisfactoria, es mediante un correo electrónico a taquillas@rcdmallorca.es, indicando en el mismo que se está interesado en hacerse con una de las entradas.

En el primer encuentro que el Mallorca disputó esta temporada en Son Moix, el pasado 14 de agosto frente al Betis, fueron muchos los aficionados del conjunto andaluz que acudieron al estadio y pudieron presenciar el encuentro desde las gradas pese a que no existía ninguna opción para poder adquirir la entrada, un hecho que no pasó desapercibido para todos aquellos socios del Mallorca que tuvieron que presenciar el partido desde su casa, obligados por las circunstancias.

Betis, Real Madrid, Real Sociedad o Celta ya han identificado este tipo de actividad fraudulenta en este inicio de Liga

Para el encuentro de este domingo frente al Villarreal, la entidad mallorquinista tan solo podrá albergar en las gradas de su estadio a10.969 abonados. Así pues, el Mallorca, que ha peleado con el Govern hasta el último momento por que se permitiese un 60% –permitiría la entrada de poco más de 13.000 espectadores–, ha optado por seguir la fórmula empleada ante Betis y Espanyol, separando a la afición entre zonas pares e impares y dando preferencia a los primeros para el encuentro de este domingo.