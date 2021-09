El Mallorca podrá contar con 10.969 aficionados ante el Villarreal y Osasuna. El GOIB solo permite un 50% de aforo y el club ha hecho oficial la cantidad de seguidores bermellones que podrán acudir a la grada del Visit Mallorca Estadi. Ante los de Unai Emery, como cabía esperar, serán los aficionados de las zonas pares los que tendrán preferencia a la hora de adquirir sus entradas (pudieron ir ante el Betis), mientras que los de zona impares lo harán ante el Osasuna (acudieron el día del Espanyol). El club, ante la previsible falta de abonados para asientos disponibles, prevé que habrá asientos libres en Fondo Sur.

En la grada Lluís Sitjar entrarán al partido contra el Villareal CF del asiento 1 al 72; para el partido contra el CA Osasuna, del asiento 73 al 140. El club enviará la entrada directamente al email del aficionado (este proceso puede tardar hasta 24 horas desde el inicio de envío). Ante el sobrante entre el aforo permitido y los abonados de zonas pares, el Club estima que habrá plazas libres en el Fondo Sur, por lo que se derivarán aficionados de otras gradas (la asistencia de un partido en el Fondo Sur, no implicará la no asistencia en su zona para el próximo partido).

El abonado no se tiene que inscribir, el Club enviará la entrada directamente al email del aficionado (este proceso puede tardar hasta 24 horas desde el inicio de envío). Las entradas no serán nominales. Si un abonado no puede acudir al partido podrá ceder su entrada.

El horario de la Oficina del Abonado para cualquier duda es: miércoles y jueves, de 09:00 a 14:00 horas y de 15.30 a 18.30 horas; el viernes, de 9:00 a 15:00 horas y el sábado de 10:00 a 13:00 horas. El día de partido las taquillas abrirán de 12:00 a 14:30 horas.

Para resolver dudas por mail, el contacto es taquillas@rcdmallorca.es; y en el teléfono 971 221 535.

Respecto a la separación entre personas, el club garantizará un asiento de separación entre los aficionados, independientemente de si son o no convivientes. Obligatoriedad del cumplimento de las medidas de seguridad y sanitarias establecidas por las autoridades competentes. Uso de mascarilla obligatoria (se recomienda uso de la FFP2), permanecer sentado, mantener la distancia de seguridad -concretada en un asiento de separación en la grada y de 1’5 metros en el resto del Estadio, higiene de manos, prohibición de fumar, etc.

Según las medidas de la Conselleria de Salut del Govern Balear, en el asiento se permite únicamente el consumo de agua. No obstante, se habilitarán puntos de restauración alrededor del anillo del Estadio para el consumo de comida y bebida, siempre respetando la normativa vigente de restauración, en este caso mesas de 8 personas y 1,5 metros de distancia entre mesas.