Dues badades, dos gols

El Mallorca fa deu anys que no guanya l’Athlètic a ‘la Catedral’, i això és un condicionant més per a un partit que, en principi, té color de local. I de moment la història continua. El Mallorca encaixa la primera derrota de la temporada, una derrota previsible perquè l’equip basc ha estat i està un escaló o dos per damunt dels mallorquinistes. Els de Luis García Plaza han competit amb dignitat, han fet el que han pogut, però amb dos detalls, que es converteixen en dues badades defensives, els locals han sumat els tres punts. Així és la Primera Divisió i així són els jugadors d’Euskadi, els que tenen un gen especial que els fa lluitar en tot moment i en totes les zones del camp. La majoria d’accions en el cos a cos han estat a favor dels locals. A partir d’encaixar el primer gol, el Mallorca s’ha enfonsat i no ha tengut la més mínima possibilitat ni tant sols d’empatar.

L’entrenador mallorquinista sembla no haver estat molt encertat ni amb l’alineació (no s’entén gaire deixar Salva Sevilla tot el temps a la banqueta) ni en els canvis. Ni un sol jugador, llevat de petits detalls del sudcoreà, no ha aportat res al joc ofensiu de l’equip. Fer Niño ha estat magnífic en feines defensives i desaparegut en les ofensives. Take Kubo molt enfora del centre del camp i sense rebre cap pilota en condicions de ser jugada. I a tot això l’actitud, la veterania i un millor posicionament de l’Athlètic ha fet que el Mallorca hagi tornat a Palma amb dos gols encaixats, la primera derrota i amb molts de deures per fer.

El pròxim visitant de Son Moix no és precisament un equip que estigui dissenyat per mantenir la categoria, tot el contrari: el Vila-real. Serà diumenge que ve a una hora gens futbolística, de fet és més per estar peus davall taula que per mirar un partit. Les dues del capvespre. Coses dels horaris de la lliga i de les televisions.