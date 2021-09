Con una defensa bajo mínimos y tocando madera para “no tener que inventar nada” en caso de que Sedlar o Valjent se lesionen en San Mamés. Así se presenta el Real Mallorca de Luis García Plaza ante el Athletic de Marcelino. El técnico del conjunto bermellón, que este mediodía ha comparecido en rueda de prensa, no ha escatimado en halagos hacia el rival, pero ha advertido sobre las intenciones con las que viaja a la Catedral: “La idea es ganar”.

Luis García, que no se esconde a la hora de hablar de convocatorias y ausencia de jugadores, ha señalado que, para el encuentro ante los de Marcelino, no podrá contar ni con Raíllo ni con Franco Russo: “Todo está yendo mucho más lento de lo que yo pensaba, sobre todo en el caso de Antonio y su problema en el tobillo. Veremos a ver si podemos contar con él para el partido ante el Villarreal, pero Russo ahí también está descartado. Si pasa algo con Martin o con Sedlar, ya tendríamos que inventar. Podríamos poner a Battaglia o Baba de centrales, o incluso usar a Maffeo, que me ha comentado que ha jugado alguna vez en esa posición. Espero que no pase nada porque si hay que hacer algún invento ya se complica un poco todo”.

El Mallorca se mide este sábado a un Athletic que ocupa la novena posición de la tabla. Luis García ha elogiado el físico del conjunto bilbaino, de los que ha dicho son “demoledores al contraataque”. “Es un equipo muy intenso y muy fuerte físicamente. Tenemos acceso a todos los datos de Primera División y es una barbaridad. Tanta intensidad es increíble. Juega a un ritmo muy fuerte todo el partido, presiona muy fuerte y es muy agresivo. Cuando te roban arriba son muy dinámicos, pero cuando tú les dominas, tienen a un jugador que se podía dedicar a los 100 metros. Es una bala Williams. Te obligan a estar con mucha tensión todo el partido. Nos va obligar a defender muy bien porque al contraataque son demoledores. Lo que les he pedido a mis jugadores es que muestren su personalidad. Yo voy con la idea de ganar, pero sabiendo que tenemos enfrente a un rival muy difícil. Hay que ser realistas. Habrá que hacer un buen partido para sacar algo positivo de ahí, pero nosotros vamos con esa idea”, ha reconocido el madrileño.

Tras el cierre del mercado de fichajes, Luis García ya ha podido testear a las últimas incorporaciones, un Hoppe y un Kang In Lee que, según ha reconocido el entrenador, podrían debutar con la elástica bermellona en tierras vascas: “Pueden estar en el banquillo y salir. Los dos están físicamente mentalizados”.

Quien también regresa a una convocatoria es Antonio Sánchez. Las anginas que sufre un futbolista de la plantilla han propiciado el regreso del mallorquín, a quien todavía “le falta un poco para estar al 100%”. “Antonio está entrenando con el grupo. Le faltan un poco de sensaciones, pero yo creo que en poco tiempo ya podemos contar con él al 100%. Va a ir citado a San Mamés, aunque la idea inicial era no llevarlo, pero va a ir porque ha venido un jugador con anginas y enfermo, veremos si podemos contar con él o no. En una o dos semanas estará perfecto, pero si lo tengo que usar en San Mamés lo usaré”, ha indicado.

Ya para acabar, el técnico del conjunto bermellón también se ha referido a la situación que atraviesa Daniel Sturridge, de quien ha dicho él lo ve “como un jugador de futuro en el Real Mallorca”: “Daniel y el club están hablando para llegar a un acuerdo para que se reincorpore o finalice. No sé lo que va a pasar. Es una cuestión entre su agente y el club. En los próximos días me dirán si sigue con nosotros. Es un jugador que por desgracia sigo sin poder dar una opinión de él. Entrenó con nosotros un poco en los últimos días, pero tenemos que ir regulando mucho las cargas. Pienso que sí puede ser un jugador de futuro en el Real Mallorca. Es una lástima porque toda la pretemporada ha estado lesionado. No he podido hacer un juicio sobre él. Ya me dirá el club si al final sigue o no, pero yo estoy abierto a que pueda continuar con nosotros”.