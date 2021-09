El dinero del CVC, a buen recaudo en el Mallorca

De hecho, Ortells ha asegurado que el club guarda un remanente en la caja fuerte para abordar operaciones si fuese necesario en el próximo mercado de fichajes.

A pesar de que el acuerdo del CVC es perjudicial para los intereses bermellones, que reciben mucha menos cantidad de dinero que la mayoría de equipos de Primera y algunos de Segunda, el CEO de Negocio Alfonso Díaz ha respaldado la decisión como una solución al descenso de ingresos por televisión que se prevé en el futuro. "Es este acuerdo hay que pensar en una perspectiva global y común. Estamos en una situación muy complicada, donde los derechos de TV pueden ir descendiendo. Había que hacer algo. No hay que individualizar porque nos llevará a una situación complicada", ha apuntado.

El dirigente bermellón a recalcado que tienen que tratar de ser "solidarios" y no pensar de forma individual: "Se ha considerado la aportación que ha hecho los clubes a la mejora de La Liga a través de los derechos de televisión en los últimos siete años. Seremos de los clubes que menos cobremos en Primera, pero tenemos que ser solidarios con el resto. Hay que tener un sentido de Liga. Creemos que es beneficioso para su futuro. Es un acuerdo muy importante".

Díaz ha dejado claro que el CVC espera que ellos clubes se pongan manos a la obra y que no destinen al dinero a gastos superfluos o sin beneficio posible. "No estamos hablando de un socio financiero. Es un socio industrial. Tiene mucha experiencia en realizar este tipo de proyectos. Ya lo he hecho en la Fórmula 1. Nos va a llevar de la mano y nos va a exigir mucho para que hagamos crecer el valor de LaLiga. Un 15% va destinado a jugadores, un 15% a deuda y un 70% al desarrollo de club. Es un dinero que va a tocar la estructura y la base de los clubes. Los clubes tenemos que hacer un proyecto de cómo vamos a tener que invertir este dinero. Este es el camino a seguir", ha finalizado.