Matthew Hoppe, de la escuela del Barça en Arizona a Son Moix

Matthew Hoppe, formado en la Barça Residency Academy de Arizona, es el más destacado representante de esa escuela que acoge y enseña a futbolistas desde los 13 a los 19 años en Estados Unidos. El ariete californiano, nacido en Yorba Linda el 13 de marzo del 2001, aterriza en el Mallorca después de destacar el pasado curso en el Schalke 04, un equipo que descendió a la Budesliga2 y en el que marcó seis dianas en 22 partidos. «Hoppe es el típico punta para jugar entre los centrales, Tiene movimientos interesantes para ir al espacio y un buen físico. Un futbolista trabajado y trabajador», analiza en El Periódico de Catalunya Denis Silva, que fue el director de la escuela de Arizona y ahora es el coordinador de todas las academias barcelonistas tras haber sido entrenador del infantil al juvenil del club azulgrana muchos años.

Hoppe se marchó de Arizona para ingresar en la Universidad de San Diego, pero el Schalke 04 lo había localizado en su radar y le convenció para emigrar a Alemania, previo paso por el filial para el último pulimentado. El joven estadounidense debutó con el dorsal 43 el 28 de noviembre, y en su segundo partido como titular, el quinto en la Bundesliga (9 de enero ante el Hoffenheim) marcó el triplete. Esa sonada aparición -firmó los tres tantos en 21 minutos- es la que invitaba a la comparación con Haaland, el gran impacto en el fútbol alemán la temporada pasada. No pudo evitar el descalabro de su equipo, pero sus actuaciones no pasaron desapercibidas, despertando el interés de varios clubes de la Premier League como el Arsenal y el Everton, según publicó el rotativo The Sun en su momento. No obstante, será el Mallorca, de propiedad norteamericana con Robert Sarver a la cabeza, el que se lo quedará. El 'nueve' es internacional con la selección de su país, con la que ha conquistado la Copa de Oro de la Concacaf y en la que anotó el tanto ante Jamaica a solo siete minutos para el final que le dio el pase a las semifinales. Será el primer estadounidense en la historia del Mallorca.