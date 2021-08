Kang In Lee ya es del Mallorca. Tras pasar el reconocimiento médico, el club ha hecho oficial su fichaje hasta el 30 de junio de 2025. Tras superar el reconocimiento médico, el joven jugador de tan solo 20 años ha acudido a las oficinas de Son Moix para estampar su firma en el contrato que le unirá durante cuatro temporadas al club bermellón.

Kang In Lee llegó a España con tan solo 10 años para jugar en las categorías inferiores del Valencia CF. La perla de la cantera ché, debutó el curso 2018-19 con tal solo 17 años con el primer equipo valencianista y participaría en 11 encuentros. En las dos campañas siguientes sumaria un total de 51 partidos y 3 goles con el primer equipo valencianista. También es internacional absoluto con la selección de su país.

Para anunciar el fichaje, el departamento de comunicación del Mallorca ha empleado una técnica similar a la que usó el PSG para anunciar la incorporación de Messi. Tras examinar en profundidad los planos del estadio, un dron vuela por las entrañas de Son Moix, hasta acabar cayendo en el centro del campo. Es entonces cuando Kan In Lee lo coge, ya ataviado con la elástica bermellona. "Vaya puntería... ¡Vamos!" es el mensaje que lanza a cámara dirigido para todos los aficionados.

Kang In Lee llega para reforzar la zona ofensiva del centro del campo bermellón y dotar de más alternativas a Luis García Plaza. Es una oportunidad de mercado que ha sabido aprovechar el director deportivo, Pablo Ortells, que realiza un fichaje con un riesgo bajo porque llega con la carta de libertad bajo el brazo. Si su rendimiento no fuera el esperado, debería afrontar el pago de su salario, que rondará el millón de euros, pero no tendría la carga de haber hecho un desembolso enorme para su contratación. Y, si brilla como mallorquinista, se convertiría en una pieza muy codiciada del que la entidad sacaría mucho provecho en lo económico.

El asiático aterrizó en la isla al mediodía y se fue a un hotel de Illetas para descansar antes de que hoy se anunciara de manera oficial su fichaje. Eso sí, antes dejó un mensaje de despedida de los ‘ché’ en instagram en el que agradecía que le hubieran formado desde 2011 para llegar a ser profesional. «Ahora he de afrontar el futuro y lo hago con ilusión y gritando Amunt», finaliza.