Luis García y Vicente Moreno, la polémica más absurda

Llega Kang in y falta un delantero. La propiedad del Mallorca está demostrando que ha aprendido de errores pretéritos. No está dispuesta a que se tire a las primeras de cambio el ascenso que tanto ha costado. Y para ello está poniendo en manos de Luis García una plantilla más que interesante. El penúltimo en llegar ha sido el surcoreano Kang in-Lee, un fichaje más que interesante por su juventud y porque aterriza a coste cero. El último, un delantero de área, llegará antes de las doce de la noche de mañana para aumentar la competencia en la zona de arriba. Esto no ha hecho más que empezar, pero a priori no resulta descabellado pensar que a final de temporada tiene que haber tres equipos peores que el Mallorca.

Exhibición paralímpica. Todos y cada uno de los participantes en los Juegos Paralímpicos de Tokio se merecen el mayor de los aplausos. Y más todavía los que consiguen medalla o logran diploma, como es el caso del triatleta Sánchez Palomero o el incombustible nadador Xavi Torres quien, a sus 47 años y en sus séptimos Juegos, volvió a dar una lección en el más amplio sentido de la palabra. Detrás de la participación de estos atletas hay una historia de superación, una lección de vida, que debería servir de ejemplo para los deportistas -que son más de los que pensamos-que se rinden a las primeras de cambio.

El excesivo celo del presidente del Andratx. Este diario se quedó la semana pasada con las ganas de inmortalizar una foto de la plantilla del Andratx, flamante equipo de la Segunda RFEF. Y todo por culpa del excesivo celo de su presidente, Rafa Ribot, que se negó a plasmar la instantánea porque la plantilla todavía no está cerrada. Una lástima porque no es difícil imaginar que no todos los días se presenta un medio de comunicación a su casa.