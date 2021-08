Anàlisi | El Mallorca treu del solc l'Espanyol

Una floreta, un avís, un desig..? Mai no sabrem amb quina intenció Vicente Moreno va parlar del seu exequip. «El Mallorca podria ser una de les revelacions de la temporada». Ho digué abans de viatjar a Palma i aquestes paraules no han estat gratuïtes, encara que formen part del típic discurs que fan del rival tots els entrenadors. Després del resultat d’ahir, podria ser que es reafirmi en el que va dir. El que és cert és que l’Espanyol només suma dos punts i encara no ha marcat cap gol.

Molts dels futbolistes de la tornada del Mallorca a primera varen estar a les ordres de Vicente Moreno, entre els quals Baba i Take Kubo, dos dels homes més destacats del partit d’ahir. Sobretot l’africà va saber desbaratar tot el joc de l’Espanyol al centre del camp. Pel que fa a Take, ara mateix és imprescindible, però no seria just deixar de banda la resta de l’equip. Començant per Reina i acabant per Amath, tots posaren tot quant saberen per aconseguir una victòria merescuda i possiblement curta. Ara arriba la pausa per als partits de seleccions, una treva que anirà mel a l’equip de Luis García Plaza i que li servirà per recuperar efectius.