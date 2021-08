El Mallorca derrota al Espanyol de Moreno (1-0)

Siete de nueve de puntos. El arranque de temporada no ha podido ser mejor para el Mallorca. Un gol de Dani Rodríguez en la primera mitad, tras una jugada iniciada magistralmente por Valjent, hizo justicia a lo visto en el Visit Mallorca ante el Espanyol(1-0). Los bermellones fueron superiores durante todo el partido a los de Vicente Moreno, que en ningún momento dieron la impresión de poder meter mano a los de Luis García, apabulladores en ataque y solventes en defensa.

El partido ya venía movidito en la previa. El picante ya se encargaron de servirlo tanto Luis García Plaza como Vicente Moreno, abucheado a su llegada a Son Moix y durante varios tramos del partido, en la previa del encuentro. Su cruce de mensajes envenenados ante los micros aliñó con más morbo aún si cabe un partido que ya de por sí lo era. Juntos descendieron al infierno de Segunda y juntos protagonizaron una cruenta batalla por el ascenso. El de Massanassa, que entró solo al campo, aguantó estoicamente los abucheos e insultos del público también durante el partido, que superaron en mucho a unos pocos tímidos aplausos. Cosas del fútbol.

Pocas sorpresas en la alineación. El entrenador bermellón quiso dar buena continuidad a la buena imagen mostrada ante el Alavés, repitiendo prácticamente todo el once a excepción de dos cambios. Premio para Fer Niño por su debut goleador y otorgar de nuevo el mando a Salva Sevilla en el centro del campo, dejando a Galarreta en el banquillo. Y no le pudo salir mejor la idea.

La puesta en escena bermellona fue la mejor en lo que llevamos de curso. Tras unos breves minutos de tanteo, el Mallorca tumbó el campo hacia la portería de Diego López. Un casi autogol de la defensa perica en el minuto 4 pareció activar el interruptor de ataque en los hombres de Luis García, que comenzaron a aprovechar los huecos de un equipo desdibujado y carente de ideas. Fer Niño, hasta en tres ocasiones, puso a prueba a Diego López, pero el gol lo esquivó toda la noche. Su conexión con Kubo, que actuó desde banda derecha, dará muchas alegrías este curso. El nipón, que se movió a impulsos, probó fortuna en varias ocasiones y sirvió balones francos a sus compañeros.

Baba, que cada vez más se parece al de hace dos cursos, sostenía al equipo de manera impecable en el centro del campo. Valjent y Russo, algo fallón, secaron a Raúl de Tomás y Dimata. Y quien volvió a aparecer fue Dani Rodríguez. El de Betanzos, feliz por regresar a su lugar en el campo, no se cansó de arrancar desde dentro, volviendo loca a la defensa blanquiazul, que hacía aguas por todas partes. El gallego se pierde en banda y habrá tomado nota Luis García, que optó por situar a Mboula en banda izquierda. El catalán apenas participó.

Tras quince minutos de asedio mallorquinista, el partido regresó a un ritmo bajo, momento que aprovechó el Espanyol para disponer de su única ocasión en la primera mitad. Un despeje de alevín de Russo – jamás se debe hacer al centro- lo recogió el artanenc Darder al borde del área y, con un fuerte disparo, forzó a Reina a hacer un mal despeje que, incomprensiblemente, De Tomás mandó fuera del estadio. Pero no fue más que un espejismo blanquiazul en un desierto rojo.

El electrónico marcaba el minuto 26 cuando Valjent decidió quitarse el traje de defensor y cambiarlo el de francotirador. Vio por el rabillo del ojo un desmarque de Oliván – que continúa dando motivos para seguir en el once- y filtró un pase de más de 40 metros que cayó a los pies del catalán. Este, de primeras, buscó atrás la llegada de Fer Niño. El balón se le escurrió y un mal rechace le cayó a Dani quien, sin compasión, fusiló a Diego López con la zurda.

Tras el tanto, el Mallorca congeló el tiempo y poco o nada sucedió hasta el tiempo de descanso. Tras la vuelta al verde, el partido repetía el mismo guion. El Mallorca, que había dejado malherida a su presa en el primer acto, quería marcar el segundo y no se guardó nada. Con las líneas adelantadas, continuó presionando arriba, consciente de que otra diana dejaría el partido casi cocinado.

Kubo seguía a lo suyo, combinando con Fer Niño, que no se cansaba de pedirla y girarse hacia portería. Otra cosa no tendrá, pero el olfato e instinto de delantero le sobra a raudales. Moreno quiso avivar el avispero dando entrada a Morlanes y Nico Melamed. Pero se encontró con una tarjeta amarilla para el exjugador del Almería en la primera jugada y otra para él por protestar, seguida de nuevos abucheos. No fue una tarde fácil para el técnico valenciano. Luis García, viendo que el Espanyol comenzaba a coger las riendas, dio entrada a Amath por Mboula, voluntarioso pero errático, y a Galarreta por Salva, que tuvo poco protagonismo.

En cansancio empezó a hacer mella en ambos equipos. El Mallorca se debatía entre ir a por el partido o guardar la dulce ventaja del tanto. Reina, experto en estas lides, le ganó tiempo al cronómetro cuando el Espanyol más achuchaba, más por sensaciones que ocasiones. Los bermellones se dedicaban a que el tiempo pasara, mientras que el Espanyol quemó todas sus naves metiendo a Loren, recién llegado del Betis. Suya fue la posesión, pero igual de infructuosa.

Al Mallorca le quedó apretar los dientes y apaciguar los intentos de rebelión pericos. Las victorias en Primera se pagan caras y no la tendría el Mallorca sin sufrimiento. Pero este equipo está hecho de otra pasta. Los minutos se fueron consumiendo sin que nada pasara. En el 94, Amath, que ya celebraba el segundo, fue derribado al borde del área por Sergi Gómez, que fue expulsado. El Mallorca, hinchado de orgullo al saber que puede acabar la noche como líder, pasa a disfrutar del largo parón de 17 días con la alegría de, como dijo Vicente Moreno, poder aspirar a ser uno de los equipos revelación del campeonato.

Ficha técnica

REAL MALLORCA: Reina, Maffeo, Russo (Sedlar, min.45), Valjent, Oliván, Baba, Salva Sevilla (Galarreta, m.67), Mboula (m.60, Amath), Dani Rodríguez, Take Kubo (Battaglia, m.85)), Fer Niño (Abdón, m.85)

ESPANYOL: Diego López, Óscar Gil (Vadillo, m.86), S. Gómez, Cabrera, Dídac, David López (Morlandes, m,54), Darder, Puado (Aleix Vidal, m.74), Embarba (Nico Melamed, m.54), Dimata (Loren, m.74), Raúl de Tomás

Goles: 1-0, min. 26: Dani Rodríguez remata de volea con la izquierda tras un rechace en el área grande.

Tarjetas amarillas: Fer Niño (m.18), Cabrera (m30), Take Kubo (m.36), Morlanes (m.56), Vicente Moreno (m.55), Oliván (m.69), Sedlar (m.79), Vadillo (m. 95)

Tarjetas rojas: Sergi Gómez (m.94). Derribó a Amath cuando se plantaba solo ante Diego López.

Árbitro: Díaz de Mera (C. Castellano-Manchego)