«Han hecho una inversión importante, a diferencia de otros años». Vicente Moreno, técnico del Espanyol, ha querido poner en valor su paso por el Mallorca en la previa del encuentro que mañana disputan ambos equipos en Son Moix, en una clara alusión a la actual política de refuerzos del club en comparación a su etapa como bermellón.

«No me extrañaría que el Mallorca fuera una de las revelaciones de la temporada»

Un recordatorio del técnico de Massanassa a un Mallorca al que no guarda ningún resentimiento, al contrario según ha explicado este mediodía en rueda de prensa: «A mí lo único que me queda pendiente es el cariño que le tengo a la mayoría de esa plantilla. Son jugadores fantásticos, especialmente en lo personal. Y luego, es un club, una ciudad y gente que me ha tratado muy bien».

No hay ánimo de revancha en Moreno en su vuelta: «Es todo lo contrario. Es especial por el cariño que uno siente hacia esa ciudad, gente, club, jugadores y empleados. Aunque cuando empiece el partido, lógicamente, todos querremos ganar».

«Volver a Mallorca para mí es siempre un placer y un motivo de alegría, y además en Primera», ha recalcado Vicente Moreno, que ha recordado que «el año pasado no hubo suerte y no había público». «Volver a Son Moix es especial y siempre lo será para mí. A ver si podemos disfrutar del día. Espero hacer un buen partido», ha añadido.

«Igual algún día se cuentan los cosas como son y todo queda más aclarado»

«Han empezado bien, no me sorprende», ha señalado sobre el Mallorca, y ha recordado que es un bloque ya hecho: «En Vitoria había 9 jugadores que ya estuvieron conmigo y eso te dice que son 2 años más buenos, con bagaje en Primera y encima juegan con su público». «Y doy fe de qué es jugar con tu público en la grada en Mallorca. Es una suerte para el equipo», ha resaltado.

«Han dado un paso adelante, han hecho una inversión importante, a diferencia de otros años, y han fichado jugadores con experiencia en Primera, de nivel», ha destacado sobre el equipo, en un claro guiño a la propiedad en alusión a los refuerzos que no le llegaron en su etapa en Primera.

«Hasta 9 jugadores de los que estuvieron en Vitoria llevan varios años en el Mallorca. Son Muchos. Es un equipo que juega de memoria, tienen las ideas muy claras y encima son dos años o tres más buenos, con más experiencia, también en Primera, más otros jugadores que han llegado», ha insistido. «No me extrañaría que fuera una de las revelaciones de la temporada», ha sentenciado.

«Preveo un partido competido»

«Aunque nosotros también tenemos jugadores con experiencia y muy buenos. Preveo un buen partido, competido, con dos equipos que quieren ganar. Esperamos poder estar nosotros por encima y ganar los 3 puntos», ha explicado.

«Se subió de Segunda a B a Primera entre todos. Yo también estaba allí»

«Cada uno va a defender lo suyo. La afición del Mallorca es muy de su equipo. Y si se han contado algunas cosas que no eran, se puede esperar cualquier cosa», ha respondido a la pregunta sobre qué recibimiento que espera en Son Moix. «Pero mi sentimiento no va a cambiar. De agradecimiento y cariño», ha asegurado.

«Igual algún día se cuentan los cosas como son y todo queda más aclarado», ha aseverado el técnico valenciano, que se ha extendido: «Creo que se colaboró, aunque hay cosas que a corto plazo se olvidan. Llegamos en Segunda B y el club hoy está saneado. Entre otras cosas, porque se subió de Segunda a B a Primera, entre todos. Yo también estaba allí. El día que me fui también dejé un traspaso, dejamos parte del jornal. Creo que hay cosas que la gente no sabe».

«No puedo agradar a todo el mundo. No sólo en Mallorca, ni siquiera en mi pueblo, Massanassa. No hay ningún problema», ha concluido.