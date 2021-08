El centrocampista del Espanyol, Sergi Darder, ha resaltado esta mañana la importancia del duelo del viernes ante el Mallorca (20 horas). "Queremos ganar antes del parón. Son un buen equipo y vienen con una buena base, pero si estamos a nuestro nivel tendremos muchas opciones de sumar un triunfo", explicó. El artanenc cree que el Mallorca tiene "la espina" de no haber podido proclamarse campeón de Segunda División la temporada anterior. De hecho, los bermellones y el Espanyol fueron siempre dos los de claros rivales a batir en la categoría y, en los últimos minutos de la última jornada, la balanza se decantó para los catalanes.

Darder se ha mostrado satisfecho por la imagen del Espanyol en estas dos primeras jornadas, pero ha apuntado, tras el entrenamiento en la Ciudad Deportiva Dani Jarque, que tienen "mucho margen de mejora" y recordó que "si no marcas, no ganas". El futbolista mallorquín ha insistido en que, pese a no ser un inicio "espectacular" en cuanto a puntos, con dos empates, la cara del bloque sí es positiva. "La imagen debe ser la que hemos dado, el equipo está compitiendo muy bien", analizó en rueda de prensa.

En este sentido, el blanquiazul ha recordado que hay equipos que no necesitan "generar demasiado" para conseguir triunfos. "Estamos generando bastantes ocasiones y hemos tenido oportunidades claras, pero si las marcas, no ganas. Debemos ser ambiciosos", ha subrayado. Darder, en cualquier caso, ha mostrado una confianza absoluta en la parcela ofensiva del Espanyol: "Estamos muy tranquilos porque sabemos que contamos con jugadores de calidad, acostumbrados a marcar más de 20 dianas por temporada".