El mallorquinismo mira la clasificación con tanta alegría como alivio. Sería una temeridad sacar conclusiones después de solo dos jornadas. No hay que engañarse, la Primera División es traicionera, pero hay motivos para ilusionarse porque este equipo tiene cara y ojos. La valentía que demostró en Mendizorroza no es casualidad, va en el ADN de un grupo que se muere de ganas de hacer ruido en la elite. Ortells ha dotado de un mayor fondo de armario a una plantilla que cree a ciegas en Luis García Plaza, la clave de lo bueno que le está pasando al club desde que pisó la isla en el verano de 2020 en Segunda División. Su discurso ha calado en el vestuario y en la afición y, de momento, no le pueden ir mejor las cosas. Estos cuatro puntos saben a gloria.