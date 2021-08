Fer Niño: Arribar i moldre

Fa dues temporades, el Mallorca només guanyà un partit fora camp a la primera divisió, i va ser a Eibar. A la segona jornada del campionat, ja pot presumir d’haver vençut a Vitòria. Un solitari gol de Fer Niño li bastà per sumar tres punts d’aquells que els jugadors i els entrenadors qualifiquen ‘d’or’. El partit no va ser cap delicadesa tècnica, però no podem retreure res a cap jugador. L’Alabès tingué opcions, però les desbaratà encertadament Manolo Reina, i el Mallorca també feu el que li tocava. L’oportunitat més clara, a més del gol, la signà Abdon Prats amb una bona rematada al travesser. El tècnic mallorquinista ens sorprengué deixant a la banqueta Salva Sevilla de principi, però li adjudicà el comandament quan quedaven vint minuts de partit. Una passada d’aquelles que només poden fer jugadors del seu nivell serví perquè el debutant Fer Niño –que no fa ni una setmana que s’entrena amb el Mallorca— marcàs un gol difícil i de molt de mèrit, tot salvant la sortida de Pacheco i l’envestida del potent Laguardia. Una altra qüestió fou l’expulsió de Duarte al minut 65, que també la provocà el davanter. Constatam, i tornarà a passar, que un equip en inferioritat numèrica es refà i guanya el partit. L’Alabès, amb deu homes, tingué una oportunitat molt clara, però no fou capaç de superar els canvis de l’entrenador del Mallorca ni segurament el nivell tècnic i físic dels seus jugadors. Ajustant-nos al resultat, no podem qüestionar res a l’equip de Luis García Plaza, encara que arribà a provocar quatre córners seguits i tancà el partit quan quedaven pocs minuts. En tot cas, una victòria merescuda que injecta més confiança a un Mallorca que ja suma quatre punts i que divendres que ve rebrà a Son Moix un vell conegut: l’Espanyol, dirigit pel valencià Vicente Moreno.