La cara... | Fer Niño: Llegar y besar el santo, un debut inmejorable

Fer Niño fue la cara positiva de la victoria del Mallorca en Mendizorroza. El delantero recién llegado esta semana no tardó en demostrar el por qué de su fichaje. Entró en el minuto 63 para que, sólo 16 minutos después, demostrar que tiene instinto de ariete. En la primera acción peligrosa no erró ante la salida de Pacheco en un desmarque perfecto que habilitó el pase espectacular de Salva Sevilla, que le dejó sólo ante el meta para que anotase con un sombrero. «Le he dicho a Salva que me hiciese un pase por arriba», explicó tras el partido. Este gol le ayudará a afrontar con confianza las próximas jornadas y ya empieza a coger tintes de delantero referencia durante esta temporada.

...Y la cruz | Dani Rodríguez: El gallego estuvo menos participativo

En una valoración grupal buena, Dani Rodríguez fue la cruz en Vitoria. El gallego estuvo menos participativo que en otras ocasiones. Escorado a la banda izquierda por la presencia de Kubo en la mediapunta, el de Betanzos no mostró su versión más brillante, ni mucho menos. Durante el partido, los rojillos volcaron el fútbol por la parte derecha en la que Mboula y Maffeo llevaron el peligro ofensivo y Dani se vio relegado a participar en pocas ocasiones. A pesar de esta situación, en los últimos minutos cogió más protagonismo por la necesidad del Mallorca de mostrar veteranía tras el 0-1 y, junto a Salva Sevilla, apareció para ayudar a dominar el último tramo del duelo.