Previa Alavés- Real Mallorca | A Mendizorroza sin Raíllo

El Mallorca viajó ayer hasta Vitoria sin la presencia de Antonio Raíllo en la convocatoria por las molestias que arrastra en el tobillo. (17:00 horas). Los de Luis García quieren volver de Mendizorroza con tres puntos debajo del brazo después del punto cosechado ante el Betis en la jornada inaugural en Son Moix.

Los bermellones pretenden seguir la línea marcada en la primera parte ante los verdiblancos e intentar someter al conjunto babazorro desde el principio. El preparador avisó en rueda de prensa de que el Alavés no es un equipo de su Liga. «Son un club experimentado en Primera», aseguró el técnico madrileño, que además de la baja de Raíllo, no podrá contar con Jaume Costa y Joan Sastre. La pérdida del cordobés es una ausencia sensible en los esquemas del entrenador, que en su lugar tendrá que dar entrada a Franco Russo que debutará en la máxima categoría. Raíllo sigue arrastrando molestias en el tobillo desde el partido ante el Stade de Brest y jugó tocado ante el club sevillano y no quiere que el tema se agrave con un jugador tan importante dentro de la plantilla.

Uno de los dilemas que tendrá Luis García será ver si mantiene el mismo once que sacó la semana pasada ante el Betis. Entre las posibilidades que baraja, coge fuerza la alternativa de incluir a Kubo en una de las posiciones de ataque. Con la entrada del japonés pueden salir del once Jordi Mboula o Salva Sevilla, bajando a Dani Rodríguez a la posición del almeriense y dejando en banda al catalán y Kubo acompañando a Ángel en punta de ataque. Sea como sea, el Mallorca tiene distintas variantes en las posiciones ofensivas en las que se puede elegir por la versatilidad de los hombres que tiene en nómina en estas zonas. Por su parte, el Alavés llega después de perder en casa ante el Real Madrid por 1-4, pero dejando una buena imagen. Los primeros 45 minutos ante los de Carlo Ancelotti, dejaron un buen sabor en la boca de los aficionados vitorianos.

Los vascos se volverán a hipotecar al acierto de Joselu de cara a gol. En la primera jornada no faltó a su cita con el gol y parece haber encontrado un buen aliado en Manu García que es capaz de nutrirle de balones en el último tercio del terreno de juego. Junto a ellos, aparecerán Luis Rioja y Edgar Méndez que intentarán dotar de profunidad a su equipo. Una de las novedades que se plantea Calleja es la inclusión de Loum en el centro del campo, por lo que entre Pere Pons y Pina pelearán un sitio en el once inicial. En la zaga no habrá excesivos cambios, el técnico del Alavés seguirá optando por la continuidad de Duarte, Lejeune y Laguardia como estandartes. En el lateral derecho parece ser que entrará el mallorquín Ximo Navarro, que está recuperado de la lesión y sustituirá a Martin Aguirregabiria en el flanco diestro de la defensa del Alavés.

Será un partido en una plaza complicada para los beremellones en la que no vencen desde la temporada 2005-06 por 0-3 no en Primera División.

Fer Niño | El mallorquín suma su primera convocatoria

La última incorporación del Mallorca, Fer Niño, entra en la convocatoria para viajar a Vitoria para enfrentarse al Alavés esta tarde a las 17:00 horas. Luis García Plaza aseguró que el atacante mallorquín ha llegado muy motivado. «Tiene mucho futuro y ha aterrizado con muchas ganas en el equipo», explicó. También ha entrado en la convocatoria el canterano Josep Gayà en ausencia de Raíllo.