Ya es oficial. Fer Niño es nuevo jugador del Real Mallorca. El club presidido por Andy Kohlberg ha hecho oficial esta tarde la llegada del delantero, quien llega cedido por el Villarreal hasta final de temporada. El futbolista ha reconocido sentirse "ultracontento" por poder "volver al sitio" donde nació y donde su padre "jugó". "Mi padre me comentó que era un buen sitio y un buen lugar y ahora me toca seguir sus pasos, pero escribiendo mi historia. Son Moix lo conocí cuando era pequeño, pero ya no me acordaba. Me parece un campo impresionante y que quiero pisar ya", ha reconocido en declaraciones a los micrófonos del club.

El atacante se convierte así en la octava incorporación del conjunto rojillo en el presente mercado estival tras la llegada de Dominik Greif, Pablo Maffeo, Amath Ndiaye, Ángel Rodríguez, Ricardo Battaglia, Jaume Costa y Take Kubo. Con los dos últimos coincidió en las filas del Villarreal el pasado curso, algo que ha influido también en su decisión de fichar por el Mallorca: "Hablé con Jaume Costa y me dijo que aquí estaba muy bien. Take es un chaval más o menos de mi edad con el que me llevo muy bien y espero que me introduzca en la familia".

Fer Niño vestirá número del filial. El futbolista mallorquín se enfundará el dorsal 26, número que ya vistió su padre Fernando Niño en el Real Mallorca en la temporada 1998/99. El joven delantero marcó 8 goles en 28 partidos la temporada pasada entre todas las competiciones que disputó con el Villarreal (17 partidos en Liga, 6 de Europa League y 5 de Copa del Rey). "Quiero meter el máximo número de goles posible, ayudar al equipo en todo lo que pueda y tener contenta a la afición. Soy un delantero de corte rápido, de tirar al desmarque. Tengo que ver lo que me pide el míster y adaptarme, pero creo que tengo unas cualidades con las que me podré adaptar muy rápido al equipo", ha señalado.

La operación satisface a ambos clubes. Al Villarreal, porque quiere que su delantero pueda tener los minutos que necesita para poder seguir formándose, y al Mallorca ya que, a pesar de contar en sus filas con Ángel y Abdón Prats, estaba buscando en el mercado alguien que pudiera dar más competencia al ataque: "Quiero coger experiencia. Soy un jugador aún joven y creo que el Mallorca es un club estupendo para poder conseguir este objetivo".

El club ha aprovechado el pasado bermellón de su progenitor para presentar al jugador a través de un divertido vídeo.