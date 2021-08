Manuel Pellegrini, técnico del Real Betis, aseguró «estar contento» por el punto arrancado en Son Moix ante un Mallorca al que elogió. «Es un rival que sabe a lo que juega, que se vio superado en el segundo tiempo pero mantuvo siempre el orden. Siempre intenta jugar, no recurre a las faltas ni al juego sucio. Son las características de los equipos de Luis García, que juegan bien al fútbol. Me gustó mucho el Mallorca también, sobre todo en el primer tiempo», comentó. «Seguramente va a tener una buena actuación en el año», añadió.

El chileno quiso dar valor al empate. «Es que estoy contento. Primero porque no nos agarraron nunca mal parados. Teníamos que jugar apurados porque íbamos perdiendo y ellos tenía la velocidad adecuada para no equivocarse yendo ganando. Pero presionamos bien, jugamos en campo contrario, tuvimos muchísima posesión, lo empatamos y tuvimos por ahí un par de oportunidades también para haberlo ganado, pero no las concretamos. Es un punto de visita, que siempre es bueno. Me gustó mucho el funcionamiento y la actitud del equipo, el no conformarse con el empate viniendo de visita», destacó.

El preparador de los andaluces resaltó la reacción de sus pupilos a pesar de ir por debajo en el marcador. «Buscamos bien el gol, no nos desesperamos. No es fácil durante 45 minutos jugando de visitante con el equipo local ganando 1-0 que no nos agarraran al contragolpe. El Mallorca no tuvo la mínima oportunidad en el segundo tiempo de marcar. Presionamos en el campo contrario, recuperamos bien, creamos ocasiones», concluyó.