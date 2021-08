La cara y la cruz

La cara... Brian Oliván

El empate no debe deslucir el gran estreno de Brian Oliván en Primera División. El catalán, que le ganó la partida a Cufré en Segunda y que ayer fue titular aprovechando la lesión de Jaume Costa, tuvo un debut soñado. Su gol, el primero que marca en cinco años, sirvió para poner al Mallorca por delante ante el Betis.

Oliván, que siempre ha partido bajo la etiqueta de suplente, quiso dejar claro ayer que quiere rebelarse ante esta situación. Bien colocado en defensa, no dudó en incorporarse al ataque cuando fue necesario. Y fruto de ello llegó su gol. Aprovechando el hueco a la espalda de Montoya, dibujó un desmarque que supo ver Dani Rodríguez. El balón lo cazó en el área y, con una tranquilidad pasmosa, batió a Rui Silva por bajo con un toque sutil.

...Y la cruz Manolo Reina

No debe haber pasado buena noche Manolo Reina. Los regalos en el fútbol difícilmente se desaprovechan y un error del de Villanueva del Trabuco provocó que el empate subiera al marcador ante el Betis. En un partido en el que no hubo ocasiones, el conjunto verdiblanco se encontró con un premio en una jugada a balón parado. Tras un buen servicio de Fekir, el balón fue directo al segundo palo. Cuando estaba a punto de perderse por línea de fondo, Juanmi remató de cabeza. Un disparo que no iba dirigido a portería. Reina, que esperaba que el balón saliese fuera, no reaccionó bien y se acabó introduciendo el balón en su propia portería. El Mallorca va a tener que sufrir por sumar cada punto, pero no se pueden regalar goles como el de ayer.