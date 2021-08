Un Mallorca con cara y ojos

«La pretemporada me ha servido, las sensaciones son buenas y estoy seguro que el equipo va a dar la cara porque cree en lo que hace», dijo casi sin pensar Luis García Plaza después de ganar al Cagliari el sábado en el Trofeu Ciutat de Palma (1-0). Las palabras del entrenador del Mallorca no se aferran a los números en los siete amistosos del verano, que han sido muy buenos, sino en la imagen que han ofrecido. Los bermellones han sabido generar ocasiones y materializarlas, aunque no siempre, y ha tenido oficio para defender cuando no han estado tan finos.

El manual del preparador, que tanto éxito tuvo el curso pasado para lograr el ascenso a Primera, es perfectamente reconocible desde el principio, a pesar de que jugadores que están llamados a ser importantes no han jugado por lesión o, en el peor de los casos, ni siquiera han fichado. Amath, Greif y Antonio Sánchez no han disputado ni un segundo, Ángel apenas ha podido tener minutos -aunque marcó ante el Eibar-, y Abdón ha padecido el coronavirus que le privó de la concentración de pretemporada en Benidorm. Tienen que llegar, tal y como ha reconocido el propio García Plaza, un delantero centro y un extremo, como mínimo, que deben elevar el nivel.

No obstante, a pesar de estos contratiempos, el Mallorca tiene cara y ojos. Es cierto que la competición será otra historia, algo de lo que es plenamente consciente el madrileño, pero las actuaciones de los bermellones en julio y agosto refuerzan su percepción de que esta pretemporada no es en balde.

El encuentro del sábado ante el Betis en Son Moix, a partir de las 19:30, está muy cerca, quizá demasiado para cómo está la enfermería de Son Bibiloni, pero el entrenador está convencido de que competirán ante cualquiera. Ninguno de sus rivales en estos amistosos tiene el nivel de los verdiblancos, es evidente, pero el estilo de juego, más allá de haber ganado seis de los siete encuentros, evidencia que este equipo quiere tener el balón, combinar con velocidad buscando los espacios que deje el adversario y presionar rápido tras perder la pelota para tratar de recuperarla. Maffeo y Jaume Costa aportan profundidad desde los laterales, uno de los aspectos innegociables para García Plaza, aunque el equipo también ha demostrado buenas maneras a la hora de recular y defender, juntando líneas -solo ha encajado tres goles-. Precisamente Maffeo ha destacado, siempre con el cuchillo entre los dientes, al igual que Mboula, quizá consciente de que este es su tren para ser protagonista en Primera.

Dani Rodríguez también quiere hacer ruido en su segunda experiencia en la máxima categoría a tenor de las prestaciones mostradas en estas semanas, aunque la realidad de que a este Mallorca le falta más pólvora -ha anotado ocho tantos-. En esto está el director deportivo Pablo Ortells. Lo que es seguro es que, de momento, el equipo invita a la ilusión, pero el sábado empiezan los exámenes. Se acabaron las pruebas.

Enfermería

El Mallorca está pendiente de la evolución física de Ángel y Amath, que fueron baja ante el Cagliari el sábado en el Ciutat de Palma. El técnico Luis García Plaza deslizó que esta semana ya trabajarán para el estreno liguero ante el Betis, aunque todo dependerá de si dejan atrás sus molestias.