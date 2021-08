El Mallorca ha lanzado un mensaje claro al Govern respecto al aforo que le gustaría tener para el duelo del Ciutat de Palma ante el Cagliari, este sábado, y para el primer partido de Liga, previsto para el 14 de agosto, ante el Betis. “Si podemos acreditar que no hay riesgo, ¿por qué no va a poder estar el estadio lleno?”, se ha preguntado Alfonso Díaz, CEO de negocios del club, en el acto de presentación del acuerdo de patrocinio con Alua Hotels.

Tal y como informó este diario, la respuesta de la presidenta Francina Armengol llegará este martes después de examinar las peticiones que le ha formulado la entidad. «Les hemos hecho un planteamiento encaminado a que el estadio sea libre de coronavirus, con una serie de medidas donde aseguremos que la gente que venga al estadio no es positiva en covid. Si es así, no hay razón para que haya un aforo lo más elevado posible», ha dicho en primera instancia antes de dar más detalles acerca de su postura. “El nivel de vacunación en Balears es muy alto y estamos cerca de la inmunidad de rebaño. Si además podemos certificar que los que entren están vacunados, con una PCR negativa o una prueba de antígenos, no hay razón para que el estadio no pueda estar lleno”, ha subrayado.

Díaz considera “importante” conocer lo antes posible la respuesta para saber a qué atenerse. “Es que la afición tiene derecho a saber con tiempo lo que se puede hacer y nosotros también para organizarnos”, ha destacado. El dirigente ha comparecido en un evento celebrado en el Hotel AluaSoul Palma, de Cala Estancia, en el que se ha renovado y ampliado el acuerdo de patrocinio de Alua Hotels hasta 2024. El Mallorca lucirá el nombre de esta cadena hotelera en la parte de atrás de la camiseta, debajo del dorsal, entre otros elementos de colaboración entre las partes.